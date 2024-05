Papa Francesco con i detenuti di Montorio: «Non cedere allo sconforto»

Dopo aver riempito l'Arena di Verona con l'evento "Arena di Pace" di questa mattina, 18 maggio, Papa Francesco ha fatto il pieno anche al Bentegodi. Allo stadio, tantissimi fedeli lo hanno atteso per la messa cominciata in leggero ritardo per i fuori programma che si sono accumulati in giornata. L'ultimo di questi fuori programma è stato il passaggio nella curia scaligera dove il pontefice ha voluto visitare la madre del vescovo di Verona Domenico Pompili.

Una visita avvenuta dopo l'altro momento significativo di questa lunga visita di Papa Francesco a Verona. Dopo l'appuntamento in Arena, Bergoglio è stato accompagnato nel carcere di Verona, dove il Papa ha incontrato e ha potuto anche mangiare insieme ai detenuti.

Al suo arrivo, il pontefice è stato accolto da un canto intonato dai carcerati, i quali hanno donato al Papa il primo numero della rivista da loro curata e intitolata Itaca, una scatola piena dei loro pensieri e una composizione nella quale ognuno di loro ha scritto in cosa crede. Mentre Francesco ha donato al penitenziario un quadro della Madonna col bambino.

Il pranzo si è tenuto nella sala della cappella del carcere. E per l'occasione è stato preparato risotto all'isolana, sia in versione originale sia nella versione con gli asparagi al posto della carne.

Nel suo discorso ai detenuti, Papa Francesco ha affrontato il tema dei suicidi, anche perché a Montorio non sono stati pochi i carcerati che si sono tolti la vita o hanno provato a farlo. «Un gesto estremo a cui solo una disperazione e un dolore insostenibili possono portare - ha detto il Papa - Voglio invitarvi a non cedere allo sconforto e a guardare alla porta della speranza. La vita è sempre degna di essere vissuta. L'esistenza di ciascuno di noi è importante e Dio sa ascoltare, gioire e piangere con noi e non ci abbandona mai. Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, e tutti abbiamo diritto a sperare, al di là di ogni errore o fallimento».

E per gli oltre 500 detenuti e detenute di Montorio ha preso la parola un ragazzo napoletano, che ha detto: «L'emozione di questo giorno che ha deciso di trascorrere con noi la porteremo sempre dentro, anche quando avremo finito di pagare per i nostri errori. Per noi siete nu piezz’e core».

Prima di lasciare il penitenziario, Francesco ha ringraziato i detenuti e ha ricordato che tra pochi mesi inizierà l'Anno Santo per la Chiesa. «Anno di conversione, di rinnovamento e di liberazione - ha detto - Un anno di misericordia, in cui deporre la zavorra del passato e rinnovare lo slancio verso il futuro e in cui celebrare la possibilità di un cambiamento, per essere o tornare ad essere veramente noi stessi, donando il meglio».

Infine, lungo il suo tragitto, vicino alla casa circodariale di Verona, Papa Francesco ha potuto ammirare anche una grande tela di cinque metri dipinta dalla coppia di artisti veronesi Sejo Zuzon e Sofia Boscagin.