In attesa della fine del cantiere su Ponte Nuovo è stato allestito un pannello con l'immagine dell'opera completata

È stato posizionato lunedì 13 maggio il grande telo che riproduce il rendering fotografico di Ponte Nuovo, sul quale è in corso d'opera un importante intervento di messa in sicurezza. «Il nuovo striscione in PVC - spiegano dal Comune di Verona - lungo 6 metri e alto 2, è stato installato sulla recinzione del cantiere, lato via Nizza. Chi arriverà dal centro storico si troverà quindi di fronte all' immagine del ponte, ripreso sia di giorno che in versione notturna con la suggestiva illuminazione che lo caratterizzerà al termine dei lavori».

L’iniziativa promossa dall’assessorato alle strade è stata condivisa con la Corporazione Esercenti Centro Storico. «Il grande pannello in PVC - chiarisce ancora una nota di Palazzo Barbieri - riporta anche alcune informazioni sui lavori che si stanno effettuando su Ponte Nuovo del Popolo (questo il nome per intero risalente al 1946) che riguardano non solo l’adeguamento dal punto di vista statico e sismico ma anche il completo restauro degli elementi lapidei. Il Ponte sarà inoltre dotato di un nuovo impianto di illuminazione architettonica grazie a dei proiettori-faro che saranno posizionati sotto la struttura».

Sempre dal Comune di Verona ricordano infine che «i lavori su Ponte Nuovo sono iniziati con la precedente amministrazione a novembre 2021, rallentati rispetto al cronoprogramma iniziale a causa della bonifica bellica che ha portato al ritrovamento di alcuni reperti e dei danni alle impalcature provocati dalla piena dell’Adige del 31 ottobre scorso che hanno reso necessaria la predisposizione di un nuovo ponteggio meccanizzato, con possibilità di sollevamento dello stesso in in caso di futuri eventi, in modo da ridurre ulteriormente il rischio idraulico durante l'esecuzione delle opere».