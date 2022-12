Pandoro o panettone? Secondo una ricerca il 60% vota per il primo

Il luogo preferito per festeggiare il Natale secondo i veneti? È a casa, in compagnia della propria famiglia, per il 73% degli intervistati. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Nextplora per Bauli e relativa all’evoluzione del "concetto di bontà" nel corso del tempo. Spiccano tra le preferenze, a seguire, il trascorrerlo in compagnia dei propri amici (10%) o al ristorante, sempre con la propria famiglia (9%).

Il Natale rappresenta una ricorrenza speciale che, nonostante i cambiamenti della società, resta immutata nei cuori delle persone, così come le tradizioni di questo periodo festivo. Sarebbe oramai interpreato come un grande classico anche “A Natale Puoi”, la canzone che da anni fa da sottofondo agli spot Bauli e che rappresenta per antonomasia questa festa secondo il 34% degli intervistati nella regione Veneto.

Venendo invece a quello che risulta essere un eterno dilemma per il periodo, ovvero la disputa “panettone o pandoro”, secondo questa ricerca relativa al Natale 2022, il 60% dei veneti intervistati ha scelto il "team pandoro".

Ci sono però anche alcuni elementi che, soprattutto a Natale, accomunano davvero tutti: dopo pranzi e cene con famiglia ed amici, ad esempio, chiudere i pasti con il pandoro o il panettone è un must per il 65% dei veneti, superando inaspettatamente lo scambio dei regali (51%) e il trascorrere tante ore a tavola (34%) nei “mai più senza” del periodo festivo.

I dolci natalizi rimangono quindi dei punti fermi: solo il 3% degli intervistati in regione ha dichiarato di aver rinunciato a panettone e pandoro a tavola.

Infine, dato altrettanto interessante, sono proprio questi due dolci iconici a rappresentare l’autentica essenza del Natale per il 61% dei veneti, prima ancora dell’albero (52%) e delle decorazioni e luci tipiche di questa festività (48%).

Note sulla ricerca: le rilevazioni, condotte dalla società di ricerca, Nextplora, fanno riferimento al mese di settembre 2022 e si basano su un campione di 1419 individui, rappresentativi della popolazione generale italiana in termini di sesso, area geografica ed età. Le generazioni indagate comprendono i baby boomers (58-74), la generazione X (42-57), la generazione Y (26-41) e la generazione Z (18- 25).