Anche a Verona Eataly festeggia il Natale con il "Panettone Day": maxi sconti e tante iniziative per famiglie

Le oltre cinquanta varieta? di panettoni e pandori dell'assortimento natalizio di Eataly sono pronte per l’ormai classica ricorrenza: venerdi? 25 novembre in tutti gli Eataly torna il "Panettone Day". Una giornata da segnare subito in agenda, in cui sara? possibile godere dello sconto del 20% sull’acquisto di almeno due panettoni o pandori, sia nel negozio di Verona che online. Anche quest’anno l’iniziativa ricorre in concomitanza del Black Friday per sostenere chi desidera fare scorta di una categoria di prodotti immancabile sulle tavole di questo periodo dell’anno e per spostare l’attenzione sugli acquisti imprescindibili per chi vuole arrivare preparato al Natale.

Lo sconto rende ancora piu? accessibile l’acquisto di alcune specialita? a firma di storiche aziende e di piccoli artigiani italiani e di alcune novita? d’autore, che rispettano la terra e cercano da sempre una qualita? senza compromessi. Come i lievitati dei Maestri Pasticceri Borsari, preparati con materie prime di altissima qualita?, secondo l'antica tradizione pasticcera veronese, ma senza uvetta ne? canditi: ci sono il panettone e il pandoro alla crema di tiramisu? e gocce di cioccolato al caffe?, il panettone alla crema d'amarena e cioccolato, il pandoro con gocce di cioccolato e il pandoro alla crema di limoncello.

Il Natale e? come una quarta stagione: un momento dell'anno a se? stante, in cui pensare ai propri cari, con addobbi, preparativi e regali. A dar manforte a Santa Claus, a Santa Lucia e alla befana, quest'anno ci pensa Eataly Verona, con tante idee per tutti, a partire dalle iniziative della Scuola di Cucina, pensate per soddisfare le diverse esigenze di apprendimento di adulti e bambini.

Il 27 novembre Alice Scarmagnani, meglio nota come Cuocade?, terra? due corsi per bambini su come realizzare una casetta di Natale decorata (che sia bella da vedere, ma soprattutto golosa da sgranocchiare). Grembiule agli adulti, l'1 dicembre, per il corso di pasta fresca per le feste: in tre ore gli aspiranti chef impareranno a creare la sfoglia perfetta, impiattando tre ricette da riproporre in tavola durante le festivita?. E s’impara degustando nell'aula didattica di Eataly Verona, completa delle piu? moderne attrezzature: 6 dicembre toque calato in testa per affrontare tutte le portate di un perfetto menu? di Natale. E per i piu? piccoli, il 10 dicembre, arriva anche il corso, sempre a cura dell'amica Cuocade?, per preparare le celebri Frolle di Santa Lucia, da lasciare sul piattino accanto all'albero di Natale nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. Per restare aggiornati sugli eventi in programma e prenotare la propria postazione per tempo, consultare la pagina dedicata sul sito di Eataly.

Pensando a un regalo buono e che fa bene, Eataly propone, infine, 13 cesti regalo che raccolgono il meglio della cucina italiana sotto le feste. Per ogni cesto natalizio acquistato sara? donato l’equivalente di un pasto nutriente al World Food Programme (WFP), l'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che ha come obiettivo un mondo finalmente libero da fame e poverta?. Oltre ai prodotti enogastronomici, si puo? scegliere anche tra box di beauty e benessere per lui, per lei e per tutta la famiglia.