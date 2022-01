Lo storico locale "La Palesella Grande" a Cerea ha chiuso i battenti dopo 40 anni: «Troppe incertezze»

Quello di ieri, sabato 22 gennaio 2022, è stato un giorno triste a Cerea in via Palesella dove l'omonimo locale ha chiuso i battenti, così come annunciato qualche ora prima dai gestori: «Il 22 gennaio La Palesella Grande non riaprirà. Dopo più di quarant’anni di attività, riteniamo non ci siano più le condizioni per poter lavorare con il sorriso, servendo tutti gli amici e clienti che ogni mese entrano nel nostro locale».

In un lungo e sofferto post divulgato sui social, i gestori della storica attività nel Comune di Cerea hanno spiegato che si è trattato «sicuramente una scelta sofferta ma ponderata, dettata dalle condizioni di incertezza e precarietà di questo periodo». Gli stessi titolari del locale quindi aggiungevano: «Non vogliamo che le nostre ultime parole siano di amarezza: questi quarant’anni di attività sono stati anni intensi e ricchi di soddisfazioni, che hanno visto susseguirsi diverse generazioni di persone come clienti e come staff e che ci hanno reso un’importante realtà storica della ristorazione locale. Senza voler essere presuntuosi, possiamo dire di aver lasciato un segno indelebile sul territorio e ne siamo fieri».

Quindi il doveroso spazio riservato ai ringraziamenti: «Ringraziamo in primis lo staff che da tanti anni ci accompagna e tutti voi fedeli clienti per la lealtà e per il supporto che ci avete sempre dimostrato, dandoci la possibilità ogni anno di migliorarci e accogliervi a casa nostra. Quindi grazie per tutto quello che c’è stato e per il tempo che abbiamo passato insieme. Speriamo di essere riusciti a regalarvi un sorriso e qualche momento di gioia e di avervi trasmesso la nostra passione. Ci auguriamo che questa fine sia solo il preludio a un nuovo inizio: guardiamo al futuro con speranza, anche se non sappiamo ancora cosa ci riserverà. Grazie dalla Palesella Grande!».