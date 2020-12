Per ringraziare il personale sanitario Paluani dona pandori agli ospedali di tutta Italia

Il profumo dei pandori arriverà per Natale nelle terapie intensive degli ospedali italiani dove medici e infermieri lottano contro Covid-19. L'iniziativa benefica, secondo quanto riportato dall'Ansa, è di Paluani, l'azienda dolciaria di Dossobuono in provincia di Verona, che ha deciso di donare l'intera ultima sfornata di Pandori, all'incirca 4/5 mila pezzi, agli staff delle terapie intensive di tutta Italia, per omaggiare «la dedizione e il lavoro straordinario di medici e infermieri tutti, impegnati nella lotta al coronavirus».

L'iniziativa vede coinvolte diverse strutture ospedaliere da nord a sud, tra cui anche gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento a Verona, l'ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar, il "Magalini" Villafranca a Verona, il "Sacco" e il "San Raffaele" a Milano, ma anche lo "Spallanzani" e il "Gemelli" a Roma, e ancora il "Sant'Orsola" a Bologna, il "Torrette" ad Ancona, il "Domenico Cotugno" a Napoli.

Le operazioni di consegna sono iniziate la scorsa settimana e proseguiranno fino a quella antecedente le Feste. Ogni Pandoro è stato accompagnato inoltre anche da una lettera di ringraziamento da parte dell''azienda veronese che, tra le altre cose, nel 2021 celebrerà il proprio centenario.