Domenica a Verona la Sgambada de San Giuseppe e il Palio del Drappo Verde, Benini: «Una giornata di socialità all’aria aperta»

Quattro percorsi podistici per trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e dello stare insieme. L’appuntamento è per domenica 19 marzo a Santa Maria in Stelle, dove si disputeranno la 604esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 48esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe, organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e patrocinate dal Comune. A fare da cornice il territorio della Valpantena che, per l’occasione, ha visto tutte le realtà presenti fare squadra per ospitare al meglio i partecipanti alla gara. Come d’abitudine ce ne sarà per tutti i gusti, dal momento che saranno quattro le lunghezze e tipologie di gare a cui partecipare.

Come ricordato da una nota del Comune di Verona, il Palio del Drappo Verde è la corsa podistica più vecchia e più longeva del mondo, nata nel 1208 e citata da Dante nella Divina Commedia. È infatti una corsa competitiva promozionale omologata dal CSI che quest’anno si presenta con un nuovo percorso, tutto pianeggiante, su una lunghezza di 11,4 km. La partenza è prevista per le 10 dal Parco di Villa Vendri, con ingresso da via Pantheon a Santa Maria in Stelle. La Sgambada de San Giuseppe invece, omologata dal Comitato provinciale di Verona della FIASP e Dall’Unione Marciatori Veronesi, prevede quest’anno tre percorsi, di 6 km pianeggiante e di 10 e 16 km ondulato e più impegnativo, per dare la possibilità ai partecipanti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie abilità.

Le partenze saranno dalle 8 alle 10. Gli start e gli arrivi per tutte le tre le corse saranno dal cortile del Centro di appassimento delle uve delle Cantine di Verona. Informazioni, mappa illustrativa del percorso, modalità di iscrizione di associazioni ed atleti e mappa dei parcheggi sul sito www.paliodeldrappoverde.it e www.mombocar.it.

L’evento è stato presentato lunedì mattina dall’assessore al Decentramento Federico Benini. Presenti il presidente Giampaolo Aloisi del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar, Giorgio Zumerle Coordinatore della Commissione Atletica del Comitato provinciale di Verona del Centro Sportivo Italiano – CSI, la presidente dell’Unione Marciatori Veronesi (UMV) Barbara Miglioranza e Alessandro Chiarini del Pastificio Avesani, fra gli sponsor delle manifestazioni sportive. «Il territorio veronese si appresta ad ospitare ancora una volta la gara podistica più antica di Italia – ha ricordato l’assessore Federico Benini – che quest’anno raggiunge il 604° anniversario. Come da tradizione l’evento si svolgerà insieme alla Sgambada de San Giuseppe, che per la sua 48esima edizione si propone con tre diversi tracciati, di 6, 10 e 16 chilometri. Il tutto realizzato in 8^ circoscrizione, in una zona molto verde e vasta della nostra città. Tutti sono invitati a partecipare, si tratta di iniziative della tradizione veronese, che offrono l’opportunità di trascorrere una giornata di socialità all’aria aperta».

Il presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar, Giampaolo Aloisi, ha quindi aggiunto: «Diamo continuità ad una storia lunga 604 anni. Il Palio del Drappo Verde è la più antica corsa al mondo. Per la sua 600esima edizione Verona ha ospitato persone provenienti da tutti i continenti. Quest’anno abbiamo voluto proporla con un nuovo tracciato di 11,4 chilometri e in una nuova location, Villa Vendri, che sarà il punto di partenza e fine della corsa. Per quanto riguarda la Sgambada de San Giuseppe mi auguro che tutte le associazioni di Verona che fanno podismo vorranno aderirvi, per rendere ancora più coinvolgente e partecipato l’evento».