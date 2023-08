Nove bandiere, nove pesci, un’antica tradizione: a Garda torna il Palio delle Contrade 

Antiche mura, Borgo, Corsetto, Porto, Pio, Losa, Borgo, Spagna, Piassa. Sono i nomi delle nove contrade che si sfideranno martedì 15 agosto, nella storica competizione remiera di voga alla veneta del comune gardaesano. Sarà il 56esimo appuntamento con il Palio delle Contrade, organizzato dall’amministrazione guidata da Davide Bendinelli, con l’assessore alle Manifestazioni Giovanna Rizzi in collaborazione con la Pro loco di Garda e l’associazione Scuola del Remo di Garda.

«l Palio delle Contrade - spiega l’assessore alle manifestazioni Giovanna Rizzi - fu organizzato per la prima volta nel 1952. Nel 1962 si definirono poi le nove contrade in gara. Dal 1998 i vogatori di questi nove equipaggi, su barche per la voga in piedi, si sfidano davanti al Comune su un percorso da fare quattro volte».

Come tutti gli anni il Palio delle Contrade è stato preceduto, nella giornata di domenica, dal Palio in Rosa, competizione remiera al femminile che ha visto gareggiare Le Giare, Le Rasole, San Vili, La Val, i Beati e San Bernardo. Il 15 agosto si entrerà poi nel vivo, con il paese chiamato a rievocare il passato con bandiere e stendardi per richiamare le varie contrade di un tempo che fu. «Il Palio - spiega Rizzi - vedrà sempre in lizza nove contrade, ciascuna con i suoi colori e contrassegnata dal suo pesce simbolo, a contendersi il trofeo, la statua lignea della Madonna dell’Assunta».

Questi i colori e i pesci simbolo: le Antiche mura in giallo e rosso col persico, Borgo in giallo e verde con la trota, Corsetto in giallo e nero col carpione, Losa in rosso e nero col luccio, Pio in blu e rosso con l’anguilla, Porto in giallo e blu con la sardina, Rosa in verde e nero col lavarello, Spagna in verde e rosso con la tinca, la Piassa in blu e celeste con l’aola.

Dopo la bandizione e la sfilata, la gara inizierà alle 21.15. È previsto un percorso uguale a quello del Palio in rosa. A rendere tutto ancora più magico, i fuochi d’artificio che a partire dalle 23.15 illumineranno il Golfo di Garda.