Al via la stagione del Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo: rinnovo abbonamenti dal 22 novembre

Apertura sabato 10 dicembre 2022 con Dario Ballantini in DA BALLA A DALLA – storia di un’imitazione vissuta, uno spettacolo che ricorda Lucio Dalla attraverso il racconto di vita vera di Dario Ballantini, giovanissimo fan imitatore e pittore in erba. Sabato 14 gennaio è la volta di Babilonia Teatri che in CALCINCULO - candidato ai premi Ubu come miglior novità italiana/ricerca drammaturgica e come miglior progetto sonoro/musiche originali - racconta l’incapacità di immaginare un futuro, di sognarlo, di tendere verso un ideale e del mondo che ci circonda con il suo sguardo tagliente, dolente ed ironico, contaminando musica e teatro.

Sabato 28 gennaio torna a San Martino Buon Albergo Stivalaccio Teatro con BUFFONI ALL’INFERNO, ambientato a Venezia nel 1575 e incentrato sulle vicende di tre comici a cui Belzebù sconta la pena: che cosa vorrà in cambio? Gabriella Greison sarà al Teatro E. Peroni sabato 11 febbraio con UCCIDERÒ IL GATTO DI SCHROEDINGER, nato dall’esigenza di dare alla fisica quantistica una narrativa umana e alla portata di tutti.

Sabato 25 febbraio saranno in scena Sergio Sgrilli, Corinna Grandi e Aristide Genovese in CAMERA CON CRIMINI, dove assistiamo alla storia di Arlene, combattuta tra la routine col marito Paul - venditore di automobili banale e “grigio” - e la passione per l’amante Mitchell – dentista belloccio e presuntuoso. Sabato 11 marzo Arianna Porcelli Safonov in FIABAFOBIA indagherà sulle fobie che accompagnano la nostra persona attraverso la risata, affrontando il tema della paura come timone sociale.

Chiusura di stagione sabato 25 marzo con Lorenzo Baglioni e il suo nuovo spettacolo CANZONI A TEATRO, in cui si muove con naturalezza fra alcuni dei suoi maggiori successi, inediti, monologhi e interazioni con il pubblico. Inizio spettacoli ore 21.

Informazioni e contatti

ABBONAMENTO 7 SPETTACOLI i ntero 63 euro - ridotto 56 euro

ntero 63 euro - ridotto 56 euro VENDITA ABBONAMENTI presso la Biglietteria del Cinema Teatro Peroni dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23

presso la Biglietteria del Cinema Teatro Peroni dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 RINNOVO ABBONAMENTI dal 22 al 24 novembre

dal 22 al 24 novembre NUOVI ABBONAMENTI il 29 e 30 novembre e il 1 dicembre

il 29 e 30 novembre e il 1 dicembre BIGLIETTI intero:15 euro - ridotto (fino ai 30 anni* e oltre i 60 anni) 12 euro

intero:15 euro - ridotto (fino ai 30 anni* e oltre i 60 anni) 12 euro A TEATRO CON 3 euro (*) Riservato agli under 30 fino a esaurimento posti disponibili. Acquisto presso la biglietteria del teatro la sera dello spettacolo.

PREVENDITA BIGLIETTI:

online su myarteven.it e vivaticket.com

e presso il Teatro Peroni in Piazza del Popolo in orario di apertura del Cinema

VENDITA BIGLIETTI: