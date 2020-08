Nel cuore di Verona Palazzo Maffei Casa Museo riapre ai visitatori dopo lo stop Covid

Palazzo Maffei Casa Museo, il nuovo sito museale con sede a Verona nella centralissima piazza delle Erbe, era stata chiusa a seguito dell'emergenza sanitaria, ma riaprirà ufficialmente al pubblico dal prossimo 26 settembre 2020. Il museo sarà inizialmente visitabile solo durante i fine settimana, con prenotazione obbligatoria attiva dal 1 settembre.

«Dopo l'inaugurazione dello scorso 14 febbraio, - si legge in una nota del sito culturale - anche noi come ogni altra sede museale e spazio culturale in Italia, abbiamo dovuto sospendere la fruizione al pubblico a causa della pandemia, che così pesantemente ha colpito il nostro Paese e il mondo intero. In questi mesi tuttavia abbiamo voluto mantenere vivo il dialogo con il pubblico attraverso le nostre proposte virtuali e tanti approfondimenti e iniziative on line, che ancora si rinnoveranno nelle prossime settimane e che vi invitiamo a seguire. Soprattutto abbiamo deciso di impegnare questo periodo di chiusura per realizzare la guida breve del Museo che sarà pronta in autunno, per predisporre l'illuminazione della scenografica facciata di Palazzo Maffei, che ora riluce di sera in Piazza delle Erbe, e per organizzare nuovi servizi e nuove forme di accoglienza».

La riapertura ufficiale di Palazzo Maffei Casa Museo avverrà dunque dopo l'estate, garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza e la gestione dei flussi che la situazione impone e dando il via, con entusiasmo e fiducia, a nuovi progetti tutti da scoprire. Il servizio di prenotazione è gratuito e, come detto, sarà attivo dal 1 settembre. Le visite, su prenotazione, saranno possibili per fasce orarie, il sabato e la domenica dalle ore 11 alle 18, con l'ultimo ingresso previsto entro le ore 17. I visitatori paganti potranno prenotare on line dal sito https://palazzomaffeiverona.com/biglietti/ o in alternativa dal portale web https://www.geticket.it/. I cittadini residenti a Verona e provincia che godono del primo ingresso gratuito nel 2020, potranno prenotare tramite il call center di Geticket al numero: 848 002008.