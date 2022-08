Da settembre Palazzo Maffei-Casa Museo amplia giorni e orari di apertura: nuove attività e laboratori didattici  

Palazzo Maffei – Casa Museo avvia la stagione autunnale con una significativa novità: i giorni di apertura del museo passano da due a cinque, garantendo la possibilità di visita tutte le settimane dal giovedì al lunedì, dalle ore 10 alle ore 18, chiuso solo il martedì e il mercoledì. Storico edificio in Piazza delle Erbe a Verona che ospita la collezione Carlon con quasi 600 opere, dall'archeologia greco romana all'arte contemporanea, il Palazzo è stato inaugurato a marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown. A causa delle norme all’epoca vigenti, perdurate in maniera più o meno stretta fino a pochi mesi fa, alla ripresa la scelta era stata quella di aprire al pubblico solo nei weekend. Ora con l'avvio della nuova stagione, la raccolta, frutto di decenni di passione di Luigi Carlon e dell’attenta direzione di Vanessa Carlon, sarà molto più accessibile grazie ai nuovi orari.

Palazzo Maffei Casa-Museo - Verona - Foto Ufficio Stampa Palazzo Maffei Casa-Museo

Una scelta impegnativa che permette da una parte di offrire alla scuole maggiori possibilità di visita, dall’altra facilita ai turisti la scoperta di un bene culturale di assoluto pregio e dei tesori qui conservati, garantendo l'apertura anche nei giorni infrasettimanali e - specialmente – il lunedì, un giorno che solitamente vede chiusi la maggior parte dei luoghi della cultura. Una decisione che gioverà quindi anche al sistema turistico della città di Verona, contribuendo alla continuità e alla differenziazione degli accessi ai luoghi della cultura. Ricordiamo inoltre che permane il biglietto ridotto per i veronesi. È possibile acquistare i biglietti e conoscere tutte le riduzioni sul sito del Palazzo: https://palazzomaffeiverona.com/biglietti/.

Le nuove offerte didattiche

A proposito di ragazzi, un'altra novità che nasce con la stagione autunnale, è l’offerta di una didattica tutta dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sarà possibile quindi prenotare visite guidate standard per tutte le classi della durata di 1h e 30 e laboratori interdisciplinari creativi e stimolanti. Ogni attività verrà proposta in maniera differente in base all’età dei partecipanti: un coinvolgimento più giocoso per i più piccoli, mentre per i ragazzi delle scuole secondarie una approccio più interattivo e approfondito.

Aperta e modulabile per tutte le classi di ordine e grado la visita "Impara l’arte", in cui i ragazzi potranno conoscere la storia della nascita della Collezione e del suo passaggio dall'ambiente domestico a quello museale, affrontando i grandi temi della storia dell'arte attraverso i dialoghi tra antico e contemporaneo che animano la collezione di Palazzo Maffei. Da Canova a installazioni site specific di artisti contemporanei, al confronto tra pittori del novecento come Lucio Fontana con capolavori del trecento come il Trittico di Secondo Maestro di San Zeno, o ancora Giorgio de Chirico e l’arte scultorea di epoca romana.

Palazzo Maffei Casa-Museo - Verona - Foto Ufficio Stampa Palazzo Maffei Casa-Museo

Il laboratorio “Un cannocchiale su Verona”, verrà dedicato all'approfondimento dei dipinti raffiguranti la città scaligera che si fanno specchio di un’epoca, delle sua usanza e della sua evoluzione nei secoli. Il tema verrà affrontato attraverso racconti, ma anche attività di disegno, ispirate dai capolavori di artisti come Gaspar Van Wittel, Carlo Canella e Carlo Ferrari, oltre che attraverso piccoli cannocchiali. Con "La scienza nascosta nell'arte", saranno oggetto di approfondimento le connessioni tra i due saperi, per mostrare ai giovani studenti, attraverso le opere della collezione, dall'arte antica ai grandi protagonisti del novecento, come due discipline apparentemente lontane siano in grado di comunicare e di ispirarsi a vicenda. Il dialogo, la commistione tra epoche, stili e discipline diventano quindi chiave di lettura non solo per la cultura ma anche per la società e il mondo, strumento necessario alla crescita dell’individuo, posto nelle mani delle giovani generazioni attraverso la scuola e l’arte.