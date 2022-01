Palazzo Bocca Trezza: dieci operatori economici in corsa per il suo restauro

Sono dieci gli operatori economici in corsa per il restauro di di palazzo Bocca Trezza a Veronetta, uno dei compendi immobiliari storici della città attualmente in disuso e in stato di degrado.

È infatti scaduto mercoledì il bando per la gara di affidamento dei lavori che interessano tutto l’isolato, il palazzo storico ma anche altri edifici che fanno parte del compendio. Nei prossimi giorni gli uffici del Comune di Verona inizieranno l’esame e la verifica di tutta la documentazione pervenuta e dei requisiti di ammissione al bando. Il vincitore sarà incaricato di effettuare l’intervento di recupero, restauro e rifunzionalizzazione ad uso uffici comunali e spazi per servizi sociali e di quartiere per un importo complessivo di 11 milioni di euro, con consegna dei lavori dopo circa 2 anni e mezzo.

L’avvio del cantiere è ipotizzabile già per l’estate, secondo un cronoprogramma degli interventi che darà priorità al recupero all’edificio che ospitava le scuderie, affacciato su via XX Settembre. La consegna dell’edificio sistemato è prevista entro un anno, così come è previsto dal contratto che il giardino resti ad uso pubblico anche durante il cantiere.

BANDO PERIFERIE, PALAZZO BOCCA TREZZA - L’intervento di riqualificazione del lotto Bocca Trezza rientra nel ‘Bando Periferie’ e nel più ampio programma comunale di riqualificazione urbana di Veronetta, prevede il complessivo recupero di un’area di circa 4.350 metri quadrati di superficie. Al suo interno vi sono ripartiti i lotti d’intervento:

Palazzo Bocca Trezza, attualmente abbandonato;

edificio affacciato su via XX Settembre, realizzato negli anni Trenta come Casa del Giovane Fascista, attualmente abbandonato;

edificio che un tempo ospitava le scuderie affacciato su via XX Settembre e attualmente in uso ad associazioni locali;

giardino aperto al pubblico.

Costo totale dell’opera, circa 11 milioni di euro.

«La nutrita partecipazione al bando per Bocca Trezza è un'ottima notizia - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto -. Ha una duplice valenza, da una parte occasione di sviluppo del territorio attraverso importanti cantieri come volano economico, dall'altra per la nostra Amministrazione significa mettere un altro pesante tassello nella riqualificazione dei quartieri. Veronetta avrà finalmente uno spazio pubblico per i residenti e molti altri servizi. Con il bando delle periferie che interessa tutto il compendio della Passalacqua e il rifacimento del Camploy, questo è il terzo grande intervento che interessa la zona».