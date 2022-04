Pronto dopo Pasqua il nuovo palazzetto dello sport Le Grazie: «Struttura all'avanguardia»

«Dopo Pasqua il nuovo Palazzetto polisportivo di Borgo Roma, in via delle Grazie, sarà a servizio di tutte le associazioni sportive cittadine e, in via prioritaria, di quelle presenti in Quinta circoscrizione». Ne dà notizia palazzo Barbieri in una nota nella quale poi si legge: «Nonostante si tratti di una struttura di eccellenza, adatta ad ospitare eventi di alto livello agonistico, la Giunta ha infatti deciso di metterlo a disposizione del quartiere per soddisfare le esigenze delle tanti associazioni sportive presenti».

L'utilizzo, viene precisato sempre dal Comune di Verona, «non è in via esclusiva e infatti ci sarà spazio anche per le altre della città». L’impianto è infatti «predisposto per essere utilizzato in maniera diversificata e da tutti, grazie all’assenza di barriere architettoniche».

Fasi approvazione ed attuazione dell’opera

La nota di palazzo Barbieri spiega che «nel 2012, dieci anni fa, nel corso della precedente amministrazione, venne approvato il progetto definitivo del nuovo Palazzetto, il cui finanziamento giunse tre anni dopo, più precisamente nel 2015». Per due anni «è rimasto tutto fermo fino alla gara per l’assegnazione dei lavori, indetta dall’amministrazione Sboarina a partire dal 2017». Oggi il risultato è una «struttura all’avanguardia, dotata di palestre, spogliatoi, sala riunioni, campi esterni, un ristorante e soprattutto priva di barriere architettoniche».

Struttura del nuovo Palazzetto polisportivo

Si tratta di «un vero centro dello sport, adatto ad ospitare più discipline sportive, come pallacanestro, pallavolo, calcetto». Al suo interno è stata realizzata «una palestra di circa 1.100 metri quadrati, compresa di una tribuna che consente di ospitare contemporaneamente fino a 300 spettatori a sedere». L’impianto è quindi utilizzabile «sia da atleti professionisti che da associazioni sportive minori che da tutta la popolazione, come luogo per partite, allenamenti, corsi ma anche concerti, eventi e manifestazioni».

Il palazzetto, la cui realizzazione è costata «4 milioni e 270 mila euro», è dotato di «altre due sale da allenamento più piccole, da 84 ed 86 metri quadrati, con sei spogliatoi per gli atleti e due per gli arbitri, infermerie, magazzini, sala riunioni e segreteria». Ancora, nell’area esterna posta a nord «sono stati realizzati due campi da beach volley ed una palazzina bar-ristorante, oltre ad un parcheggio di circa 1.200 metri quadrati, in corrispondenza dell’accesso da via delle Grazie». L’impianto, inoltre, è «antisismico, privo di barriere architettoniche, per consentire l’accesso e l’utilizzo da parte di tutti, e con impianto termico per il risparmio energetico». La produzione di energia, precisa ancora la nota del Comune di Verona, «è garantita dall’impianto fotovoltaico».

Sboarina: «Struttura d’eccellenza, moderna e all’avanguardia»

Questa mattina, per la presa in consegna della nuova struttura, in via delle Grazie erano presenti il sindaco Federico Sboarina insieme agli assessori all’Edilizia Sportiva Nicola Spagnol e allo Sport Filippo Rando. Con loro i consiglieri della Quinta Circoscrizione Alberto Poli, Stefano Ubaldi e Moreno Bronzato. Assente per motivi di salute il presidente della Circoscrizione Raimondo Dilara.

«Oggi prendiamo in consegna una nuova struttura d’eccellenza – spiega il sindaco – moderna e all’avanguardia, in grado di ospitare attività sportive d’alto livello, ma che resterà in primis al servizio delle associazioni sportive veronesi e, in particolare, di quelle presenti nella Quinta circoscrizione. Nonostante le difficoltà collegate agli oltre due anni di pandemia, questa amministrazione ha portato a termine un’opera il cui progetto definitivo era stato approvato ancora nel 2012. Una cosa è promettere, un’altra è riuscire a realizzare e oggi noi rispondiamo con i fatti e non con le parole. Finanziato nel 2015, l’intervento è stato accantonato con un nulla di fatto fino al nostro arrivo nel 2017. Immediata, da parte nostra, la pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori che hanno portato oggi al completamento di uno straordinario impianto sportivo polifunzionale coperto».

«Un giorno di festa per lo sport veronese – sottolinea l’assessore Rando –. È stato raggiunto un grande risultato, atteso da tante associazioni sportive veronesi. Grande soddisfazione nel consegnare alla città un impianto di grandi dimensioni, all’avanguardia, dotato di palestre, spogliatoi, sala riunioni, campi esterni, un ristorante e soprattutto priva di barriere architettoniche».

«Un Palazzetto voluto dal territorio e fatto per il territorio – dichiara Spagnol –. Per questo è stata data priorità di uso alle associazioni sportive della Quinta circoscrizione, che presto potranno accedere ad una struttura in grado di ospitare partite, allenamenti, corsi ma anche concerti, eventi e manifestazioni».

«Grazie all’amministrazione Sboarina la Circoscrizione può da oggi contare su una struttura moderna e all’avanguardia – ha fatto sapere il presidente della Circoscrizione Raimondo Dilara –. Un Palazzetto completo e multidisciplinare, che le tante associazioni sportivr presenti in Quinta avranno prioritariamente in uso per le loro attività».