Il Teatro Stabile del Veneto e quello di Verona si accordano e firmano la pace

Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, e il presidente di Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona, Andrea Bolla, hanno firmato un atto di transazione che risolve ogni vertenza giudiziaria in essere «nell'auspicio di futura collaborazione nel primario interesse della promozione delle attività teatrali nel Veneto». In particolare, il Teatro Stabile di Verona ha rinunciato a ricorrere in appello in relazione al decreto ingiuntivo presentato a danno del Teatro Stabile del Veneto che a sua volta si impegna a versare una somma conciliativa.

«Oggi il Teatro Stabile del Veneto, con il consiglio di amministrazione che ha votato all’unanimità questo accordo, ed il Teatro Stabile di Verona fanno pace dopo una serie di incomprensioni e si volta pagina allo scopo di lavorare assieme - ha dichiarato Beltotto - In un momento così drammatico per il teatro, questa risoluzione segna una giornata importante per il teatro veneto. Devo ringraziare Andrea Bolla e Paolo Valerio che hanno lavorato a questo risultato con saggezza e lungimiranza. Un grazie sentito al presidente Luca Zaia, che non ha mai fatto mancare il sostegno della Regione, e in particolare al già assessore regionale Cristiano Corazzari che ha innescato la miccia sulla base del dialogo e della collaborazione».

«È con comune soddisfazione che le nostre due importanti istituzioni del teatro veneto raggiungono un accordo che vuole essere l’inizio di una proficua collaborazione artistica: due Teatri Stabili che, con reciproco rispetto, sono punti di riferimento del teatro e della cultura nella nostra straordinaria regione», ha aggiunto Bolla.