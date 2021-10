Verona è Zona Rosa a ottobre, un mese di eventi per prevenire il tumore al seno

L'Ulss 9 Scaligera dedica il mese di ottobre alla prevenzione del tumore al seno e per questo lo tinge di rosa con una serie di iniziative di tipo divulgativo e anche di tipo scientifico.

Sabato prossimo, 9 ottobre, alle 16.30 con "Vie en Rose", una passeggiata in maglietta rosa a San Bonifacio, Legnago e Villafranca, dove i monumenti locali saranno illuminati di rosa. Domenica 10 ottobre diventerà rosa anche l'Arena di Verona ed alle 17.15 ci sarà in Piazza Bra anche il concerto di Chorus. Gli altri monumenti della provincia di Verona che che si accenderanno di rosa sono la Torre dell'Acquedotto a San Giovanni Lupatoto, il Torrione di Legnago, il Castello di Villafranca, la Fontana Comunale di Caldiero e Porta Verona a Soave.

Venerdì 8 ottobre alle 20.30, Andos organizza l'incontro "La prevenzione in tempo di Covid" nella Sala Civica di Minerbe.

Martedì 12 e martedì 26 ottobre alle 9, Cuori di Donna terrà l'appuntamento di divulgazione dal titolo "Ricordati di te: prevenire è vivere" nel reparto di radiologia di Legnago.

L'unità operativa complessa di radioterapia di Legnago propone in reparto l'evento "Esteticamente Donna" per le 9 del 14 ottobre.

Due gli eventi de La Cura Sono Io, il primo venerdì 15 ottobre alle 20.45 dale titolo "Rosa Coraggio" all'auditorium Gran Guardia di Verona, mentre sabato 16 ottobre alle 17 sarà presentato un libro al Club Al Teatro di Verona.

Dal tono più scientifico, invece, i tre incontri organizzati dall'unità operativa complessa di radioterapia. "Come la ricerca di base sta modificando la terapia dei tumori femminili" è in programma il 7 ottobre alle 18.30 nella Sala Riello dell'ospedale di Legnago; "Alimentazione e Tumore: quale rapporto?" in calendario per il 21 ottobre alle 18.30 nell'Aula Magna dell'Ospedale di San Bonifacio; e "Approccio olistico nella paziente con tumore mammario: agopuntura e dintorni" previsto per il 28 ottobre alle 18.30 al teatro Alida Ferrarini di Villafranca.

Prettamente scientifici, invece, il webinar "Formazione del Tsrm nello screening mammografico", organizzato dalla Breast Unit per il 4 e l'11 ottobre alle 14.30; il gruppo di sostegno psicologico in oncologia "L’unione fa la forza" organizzato dalla psicologia ospedaliera per il 13 ottobrea alle 9.30 nell'aula 4 dell'ospedale di San Bonifacio; e "Il carcinoma della mammella nell'Ulss 9", incontro organizzato dal reparto di oncologia alle 14 del 29 ottobre nella Sala Riello dell'ospedale di Legnago.

In programma anche una mostra fotografica e di pittura permanente alla radioterapia di Legnago, la presentazione di uno studio di screening personalizzato sulla base della densità mammaria e nelle farmacie aderenti a Federfarma si svolgeranno attività di divulgazione e informazione.