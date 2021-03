L'ospedale di Negrar si aggiunge ai centri di vaccinazione anti-Covid

L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar entra a far parte dei centri vaccinali della provincia di Verona. Su richiesta dell'Ulss 9, da lunedì 8 marzo la struttura ospedaliera della Valpolicella inizierà la somministrazione alla popolazione dei vaccini anti-Covid, cominciando dagli insegnanti e dai pazienti oncologici in carico all'ospedale. Gli interessati dovranno recarsi al centro prelievi collocato al primo piano del nuovo ingresso (entrata pedonale da Viale Rizzardi).

Il calendario prevede: insegnanti, 200 al giorno in base a una lista di accesso fornita dall'Ulss 9, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18; e pazienti oncologici, su chiamata dell'ospedale, dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 19 e il venerdì dalle 15 alle 19.

Ampia la possibilità di parcheggio vicino all'ospedale. Si possono trovare stalli al parcheggio San Giovanni Calabria con rampa di accesso in Via Ghedini, i cui piani interrati sono collegati con gli ascensori direttamente agli ambulatori dove viene somministrato il vaccino. Inoltre, ci sono i parcheggi comunali in Via Ghedini, Viale Rizzardi e Via Salgari.

«Come presidio della rete ospedaliera regionale siamo in prima linea fin dall'inizio nella lotta alla pandemia e quindi non potevamo non esserlo in questo momento in cui vaccinare, e in fretta, è l’unica arma che possiede il mondo per ricominciare - ha affermato l'amministratore delegato Mario Piccinini - Mettiamo a disposizione della medicina di prevenzione non solo la struttura, ma anche il nostro personale e la nostra organizzazione, che ci ha permesso in un solo mese di somministrare il vaccino, compreso il richiamo, a circa 2.000 dipendenti e agli ospiti delle nostre case di riposo (vedi video)».

