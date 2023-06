Unicef conferma il Mater Salutis come "Ospedale amico dei bambini"

L'ospedale Mater Salutis di Legnago è stato riconfermato "Ospedale amico dei bambini" (Baby Friendly Hospital) da parte di Unicef.

A marzo, il team di valutazione ha condotto una visita di tre giorni per la rivalutazione all'ospedale legnaghese effettuando 86 interviste a operatrici e operatori, madri e donne in gravidanza, oltre a colloqui con la dirigenza, osservazioni nei reparti e esame della documentazione fornita.

«Essere riconosciuti e confermati quali "Amici dei bambini" è per noi motivo di orgoglio - ha commentato Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera - e dimostra come il percorso intrapreso dalla nostra azienda abbia innalzato gli standard assistenziali dei nostri punti nascita. Ringrazio tutto il personale impegnato quotidianamente per fornire cure tempestive e adeguate ai bambini e alle mamme portando avanti un percorso di aggiornamento continuo, riconosciuto oggi, e ancora una volta, essere di prim'ordine. Siamo coscienti anche del fatto che dobbiamo trovare continuamente soluzioni condivise tra azienda e personale interessato per mantenere tali elevati standard qualitativi, nonostante le difficoltà che a volte ci sono per reperire il personale sanitario necessario per coprire gli organici».

Il Mater Salutis, già riconosciuto "Amico delle bambine e dei bambini" dal 2019, come l’ospedale di San Bonifacio e i distretti 1 e 2, si legge nella lettera inviata da Unicef, «conferma ancora una volta la scelta coraggiosa dell'Ulss 9 Scaligera nel proseguimento della promozione dell’allattamento e della salute materno infantile in questi anni di pandemia attraverso un percorso consolidato e basato sulle prove di efficacia come la "baby friendly initiative"».

Lo scopo principale del "Programma Insieme per l’Allattamento" (Baby-Friendly Initiative) è garantire che madri e bambini ricevano assistenza e cure tempestive e appropriate in gravidanza, durante la loro permanenza nel punto nascita e successivamente sul territorio, per consentire l’avvio dell’alimentazione del neonato, promuovendone così la salute e lo sviluppo.

«Le valutatrici e i valutatori - ha evidenziato Unicef - hanno potuto constatare che nella struttura, nonostante le pesanti difficoltà organizzative incontrate negli ultimi tre anni a causa della pandemia, sono stati comunque garantiti buoni livelli di assistenza, con una costante attenzione alle tematiche della salute materno-infantile dei primi 1.000 giorni di vita. È stata ovunque rilevata un'atmosfera molto accogliente nei confronti delle bambine, dei bambini e delle famiglie grazie alla collaborazione delle figure professionali».

Il team di valutazione, si legge ancora, ha apprezzato soprattutto «la politica aziendale condivisa tra punti nascita e comunità e la complementarità degli incontri di accompagnamento alla nascita dei consultori e dell'ospedale, per coprire al meglio le esigenze, anche delle donne straniere. La consolidata attenzione alla gestione dei dati di monitoraggio ha permesso alle operatrici e agli operatori del percorso nascita di migliorare i punti risultati meno brillanti nella precedente visita, raggiungendo livelli di eccellenza in vari ambiti, come quelli relativi ad alcune pratiche cliniche. Le interviste alle donne in gravidanza e alle madri hanno messo in evidenza l’elevato livello di soddisfazione e di gradimento per l’assistenza e il sostegno ricevuti in tutte le fasi del percorso nascita».