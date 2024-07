«Gare di monopattino e partite di calcio all'ospedale di Marzana, serve servizio di portierato»

«Gare con i monopattini» e «partitelle di calcio lungo i viali dei reparti tra le auto in sosta». Antonio De Pasquale, segretario generale di Fp Cgil Verona, ha segnalato queste attività all'ospedale di Marzana. Attività poco congrue ad una struttura di cura e favorite dai suoi ampi spazi e dalla dislocazione dei reparti. Ma soprattutto favorite dal «venir meno all'ingresso del servizio di portierato in orario feriale pomeridiamo», ha aggiunto De Pasquale, che chiede il ripristino di questo servizio.

«L'ospedale di Marzana è diventato luogo abituale di ritrovo per molti giovani che frequentano le scuole presenti nella frazione - ha spiegato il segretario di Fp Cgil Verona - Una presenza che può creare anche situazioni di rischio per i pazienti e per gli stessi ragazzi in rapporto agli spostamenti di mezzi motorizzati che avvengono all’interno del nosocomio e che mal si conciliano con i loro giochi. Il senso di abbandono che ha favorito tali frequentazioni crea disagi ai visitatori e ai pazienti, spesso disorientati dalla struttura labirintica dell’ospedale, aggravata dalla carenza di segnaletica interna e dalla mancanza di una figura di riferimento a cui poter chiedere informazioni».

Fin dallo scorso maggio, il sindacato ha sollecitato l'Ulss 9 Scaligera per ripristinare il servizio di portierato in orario pomeridiano feriale. Ma la risposta è stata che tale richiesta «non è attualmente compatibile con la dotazione del personale» e che si valuteranno le possibilità di installare un sistema di videosorveglianza e di potenziare il servizio di portierato.

«Non si tratta solo di un problema di sicurezza in senso stretto, ma di un intervento doveroso, che non è di potenziamento del servizio ma di completamento, complementare, rispetto al turno di portierato del mattino, che deve puntare a lenire il senso di abbandono che avvertono gli utenti e che favorisce il proliferare di presenze estranee rispetto al contesto ospedaliero - ha concluso De Pasquale - Su questo punto ci attendiamo degli interventi risolutivi entro l'avvio del prossimo anno scolastico come già richiesto anche da tanti cittadini».