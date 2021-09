Inaugurato il nuovo padiglione A dell’ospedale di Malcesine, l'Ass. Lanzarin: «È un tassello importante»

È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, dei vertici dell’ULSS 9 Scaligera, dei Sindaci del territorio e delle associazioni, il nuovo padiglione A dell’ospedale di Malcesine. L’inaugurazione cade a pochi giorni dal settantesimo anniversario della struttura, che ha aperto ai primi pazienti nel 1951, e ha visto anche la benedizione della nuova ambulanza entrata in funzione da alcune settimane. In particolare, i lavori hanno interessato la riqualificazione delle aree interne, la sostituzione dei serramenti, l’adeguamento antincendio e l’allestimento del nuovo Ospedale di comunità, che verrà completato entro la fine di novembre.

«Questa inaugurazione rappresenta un tassello importante della programmazione regionale - il commento dell’Assessore Lanzarin - una promessa mantenuta. L’investimento di 4 milioni 216mila di euro testimonia l’attenzione della Regione nei confronti di questa struttura storica. Un’eccellenza nel campo della riabilitazione, inserita in un contesto, quello dell’Alto Garda, che rappresenta un valore aggiunto. I lavori all’Ospedale di Malcesine sono in linea con le prospettive della sanità regionale, che va nel senso del potenziamento delle strutture intermedie del territorio, come gli ospedali di comunità».

Il Direttore Generale dell’ULSS 9, Dott. Pietro Girardi, ha sottolineato «l’impegno per riqualificare la struttura di Val di Sogno, fin dalla nascita dell’ULSS 9 Scaligera. Un ospedale situato in una zona eccezionale e che merita tutta la nostra attenzione. Nell’ospedale di Malcesine abbiamo investito molto, anche in termine di relazioni, tanto che possiamo definire quella tra noi e le associazioni del territorio una vera e propria amicizia. Proprio con queste associazioni abbiamo condiviso l’iter dei lavori, entrando nel merito di tutte quelle piccole scelte che possono migliorare la vita di coloro che “soggiornano” qui, per usare un’espressione che unisce la qualità delle cure alla bellezza del contesto paesaggistico». Il rapporto speciale intessuto con le associazioni è stato confermato dalle parole del presidente del comitato Licsomm, Adriano Piffer, e da Antonio Politi, presidente di Aidm, che insieme al Presidente della Conferenza dei Sindaci, Gianluigi Mazzi, hanno ringraziato la direzione dell’ULSS, il personale medico, le Amministrazioni e la Regione.

«Questo può essere un punto di svolta per il nostro ospedale – ha affermato il sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi - Ringrazio ancora una volta il Direttore Generale Girardi, l’Assessore Lanzarin e il Presidente Zaia per aver investito in questa struttura, fondamentale per la nostra cittadinanza».

L’Ospedale di Comunità, all’interno del Padiglione B, prevede 12 posti letto tra cui 5 camere di degenza doppie e 2 camere di degenza singole. L’importo dei lavori per la nuova struttura, che si prevede si concludano a novembre, ammonta a 732mila euro. Le opere di riqualificazione all’interno del Padiglione A, costate 980 mila euro, hanno in particolare interessato il sistema termico della struttura ospedaliera attraverso la climatizzazione nei locali di degenza, palestre e l’adeguamento dell’impiantistica dei gas medicali, degli impianti elettrici e dell’illuminazione interna ed esterna.

«La Regione ha sempre garantito che l’Ospedale non sarebbe mai stato chiuso né depotenziato. L’inaugurazione di oggi è la dimostrazione che dicevamo la verità, come peraltro espressamente scritto nelle vigenti schede ospedaliere. Molte polemiche sono scorse inutilmente – afferma in conclusione l’Assessore Lanzarin -. Con questi interventi, l’Ospedale di Malcesine viene ampiamente riqualificato con una serie di lavori ai quali abbiamo dedicato un ingente investimento. La grande novità è la nascita dell’Ospedale di comunità – prosegue Lanzarin - utilissimo per assistere la popolazione che ha necessità di assistenza per patologie non acute o post-acute, i cui lavori si concluderanno entro l’anno. La programmazione regionale sulla rete sanitaria ospedaliera prosegue nell’ottica di crescita e riqualificazione a Malcesine, come su tutto il territorio regionale».