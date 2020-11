Ospedale Magalini: sospesa l'attività del Punto nascite a causa del Covid

La Ulss 9 Scaligera informa che, a causa dell’andamento epidemiologico del Covid che si sta purtroppo registrando, è stata definita la sospensione delle attività del Punto Nascita dell’Ospedale Magalini a partire dalle ore 14 di martedì 10 novembre.

Vengono comunque mantenute una serie di attività di supporto e assistenza alle donne durante il percorso nascita e alla popolazione pediatrica. L’UOC di Ginecologia e Ostetricia di Villafranca provvederà a contattare le persone nelle ultime settimane di gestazione, per comunicare loro il punto nascita che consentirà la continuità del percorso intrapreso.

In particolare, per le donne vengono mantenute tutte le attività ostetriche (corso di accompagnamento alla nascita, sostegno all’allattamento, ecografie e visite in gravidanza) e le attività ginecologiche urgenti. Tali attività vengono mantenute nelle attuali sedi, compresi l’ospedale di Villafranca e di Bussolengo.

Il nuovo assetto delle attività pediatriche si concretizza in una duplice modalità: