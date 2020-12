Sospesa per l'emergenza Covid l'attività di Pediatria dell'ospedale Magalini

La pandemia Sars-CoV-2 presenta giornalmente un crescente numero di pazienti con sintomatologie gravi, che necessitano di ricovero in degenza Covid e in terapia subintensiva e intensiva.

Per questa ragione l'Ulss 9, nel corso della riunione dell’unità di crisi direzionale di martedì 29 dicembre, ha convenuto di dover adeguare i posti letto alle disposizioni regionali per i posti letto ospedalieri Covid, garantendo gli standard medici e infermieristici necessari alle cure dei ricoverati recuperando il personale da impiegare.

Fra le decisioni assunte vi è la disattivazione temporanea della Pediatria dell’ospedale Magalini di Villafranca.

Misure urgenti per dare corso all’incremento di posti letto di Medicina Covid e di Terapia Intensiva, che entreranno in vigore a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 dicembre.

Resta invariata l’accessibilità al Punto di Primo Intervento (PPI), già riconvertito da Pronto Soccorso, per l’assistenza ad utenti con sospetta sintomatologia Covid.