Borse di studio e strumentazione medica per il Magalini, dai fondi per "l'Emergenza Covid-19"

Con la rendicontazione finale dei fondi raccolti dal Comune di Villafranca a favore dell’ospedale Magalini grazie all’iniziativa "Emergenza Covid 19 - Comune di Villafranca di Verona", l’Ulss 9 Scaligera, dopo aver completato l’iter degli adempimenti amministrativi, ha illustrato come sono stati utilizzati i fondi e ringraziato l’Amministrazione, le imprese e tutti i cittadini del comprensorio villafranchese che hanno aderito all’iniziativa, ancora più meritevole perché organizzata durante lo stato di emergenza, che si è concluso giovedì 31 marzo.

La prima tranche della donazione, per una somma di 40 mila euro, è stata destinata alla fornitura di strumentazione a favore del laboratorio analisi dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona e per due borse di studio. Nello specifico, la strumentazione comprende due analizzatori "Vita PCR" con relativi reagenti (trattasi di sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione del Sars-CoV-2). Le due borse di studio riguardano lo svolgimento del progetto "Analisi dei Biomarkers nell’infezione virale da Covid-19" (attività conclusa con relazione finale predisposta dal Responsabile UOSD Laboratorio Analisi del Magalini); e del progetto "Analisi e valutazione della Diagnostica Molecolare per la ricerca di RNA virale di SARS-CoV-2" (l’attività è tuttora in corso e su concluderà a maggio 2022).

La seconda tranche della donazione, corrispondente a ulteriori 40.671 euro a cui si è aggiunto un residuo della donazione precedente, è stata destinata all’acquisto di un morcellatore (strumento utilizzato per rimuovere masse di tessuto durante interventi di chirurgia) per il reparto di Urologia del Magalini; e per una borsa di studio su "Screening sangue occulto - Progetto di consolidamento per il centro di riferimento Regionale Aziendale UOSD Laboratorio Analisi Bussolengo/Villafranca".

Nell’occasione, l’Ulss 9 Scaligera ha ringraziato il Comune di Villafranca, promotore dell’iniziativa, tutti i cittadini e le imprese che hanno partecipato.

Da parte sua, il sindaco Roberto Luca Dall’Oca ha espresso la sua gratitudine a chi, tra i concittadini, ha donato a favore dell’ospedale ed ha esteso il suo ringraziamento all’azienda sanitaria e a tutto il personale dell’ospedaliero per l’impegno la dedizione: «Nel fine emergenza è giusto ringraziare le tante persone villafranchesi che hanno voluto sostenere il Magalini nel pieno della pandemia - ha affermato Dall'Oca -. La lotta contro il Covid e l’emergenza hanno unito ancora di più la cittadinanza e l'ospedale Magalini. Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini e a tutto il personale sanitario per quanto fatto».