Attivato ospedale di comunità a Bussolengo e potenziata la chirurgia

«È stato formalmente aperto l'ospedale di comunità di Bussolengo». Ad annunciarlo ieri, 23 novembre, è stato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, che ha inaugurato la nuova struttura posta al quarto piano dell'Orlandi. «Ventiquattro posti letto che saranno portati a trenta, a servizio delle persone che hanno necessità di cure di bassa intensità, maggiormente utili in questo periodo di emergenza», ha aggiunto Girardi, riferendosi ovviamente all'emergenza coronavirus. I malati di Covid-19 saranno attualmente i principali pazienti del nuovo ospedale di comunità di Bussolengo. In particolare, saranno assistiti coloro che hanno superato la fase più acuta della malattia, ma che non possono ancora essere dimessi.

Ed i posti letto dell'ospedale di comunità «si vanno a sommare al potenziamento delle attività operatorie e a tutti i servizi già presenti», ha aggiunto Girardi. L'Orlandi di Bussolengo è infatti legato al Magalini di Villafranca, il quale attualmente è stato riconvertito in ospedale Covid. Le attività chirurgiche a Villafranca sono state dunque sospese ed i medici del Magalini si sono messi a disposizione per assistere i pazienti Covid ma anche per aumentare le attività chirurgiche a Bussolengo, dove è attivo il day surgery e dove sarà aperta una nuova sala operatoria.

Felice per l'attivazione dell'ospedale di comunità dell'Orlandi anche il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi.