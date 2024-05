A Malcesine sono in arrivo un ospedale di comunità e nuovi ambulatori di medicina territoriale

Il Comune di Malcesine ha fatto sapere che, in accordo con l’Ulss 9 Scaligera, ha deliberato all’unanimità il via ai lavori per l’apertura di nuovi ambulatori e locali accessori all’interno dell’ospedale cittadino. Lo scopo, in base a quanto si apprende, sarà lo svolgimento dell’attività di medicina generale a favore dell’utenza afferente al territorio comunale.

Le aree deputate, ovvero degli spazi del piano terra "palazzina portineria" che sono attualmente in disuso, permetteranno di ospitare fino a due medici di base più un pediatra. Stando a quanto comunicato dall'amministrazione, il quadro economico di spesa del progetto esecutivo richiede un investimento di 187mila euro, comprensivo di forniture e messa in sicurezza. Tale spesa risulta finanziabile dagli incassi ottenuti dal Comune di Malcesine nell’ambito della gestione del parcheggio in Val di Sogno nei prossimi cinque anni.

Sempre dal Comune fanno poi sapere che, su proposta dell’Ulss 9 Scaligera e grazie ai fondi del Pnrr progetto "Missione 6 Salute", verrà inoltre realizzato l’Ospedale di Comunità di Malcesine, atto ad ospitare 12 posti letto di pazienti con quadri clinici transitori e con necessità di riabilitazione. L’apertura dei lavori in via Gardesana 57 è prevista per il 3 giugno con una durata dei cantieri stimata in circa sette mesi.

Conclusi i lavori in Val di Sogno per la sosta degli autobus

Possono invece già considerarsi conclusi i lavori del nuovo golfo per la sosta degli autobus in Val di Sogno. «Ora la qualità urbana in termini di accessibilità e sicurezza - viene spiegato in una nota del Comune gardesano - sarà garantita sia agli utenti dell’ospedale di Malcesine che ai turisti».

L'intervento ha adeguato l’area di fermata della linea extra urbana Atv lungo la statale regionale Gardesana Orientale, lato lago, nei pressi del nosocomio. In base a quanto è stato riferito, la gestione e la manutenzione dell’area destinata a parcheggio è frutto di una convenzione tra Comune di Malcesine e l’Ulss 9 e avrà una durata di cinque anni.