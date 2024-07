Ospedale di Borgo Roma, aperta la nuova sede di Cup, casse e ritiro referti

All'ospedale di Borgo Roma è partito regolarmente stamattina il servizio dello Sportello multifunzione nella nuova sede, che comprende le varie postazioni di Cup, casse e ritiro referti. Da oggi, 1° luglio, si trova nella palazzina di ingresso al Policlinico, con accesso direttamente da piazzale Scuro e non più alla piastra odontoiatrica, vicina al Pronto soccorso. Lo spostamento consente un accesso più comodo e immediato agli utenti che non dovranno più entrare all’interno dell’ospedale per prenotare una visita o ritirare un referto.

L’accesso in ospedale per gli adempimenti amministrativi non è più necessario e così si velocizzano i tempi per gli utenti che, negli sportelli di Borgo Roma, sono mediamente 800 persone al giorno. All’interno, il tempo di attesa medio giornaliero è di 10 minuti, che diventano 20 nella fascia dell’orario di punta dalle 10 alle 12.

Oltre allo Sportello multifunzione, sono presenti a Borgo Roma 5 casse automatiche (2 nella palazzina ingresso, 2 nell’edificio nord e 1 alla piastra odontoiatrica). L'utilizzo dei pagamenti informatizzati (casse automatiche, DSE e Pago PA) rappresenta oltre il 50% dei pagamenti effettuati ed è in costante aumento. Anche i pagamenti allo sportello avvengono prevalentemente con strumenti informatici (pos/bancomat), per oltre il 70%.

Lo Sportello multifunzione e tutti i servizi erogati ha mantenuto invariato gli orari: dalle ore 8 alle ore 18 (distributore numeri: apre alle 07.30 e chiude alle 17.45).