Ospedale di Borgo Roma, venerdì chiusura anticipata delle casse per il cambio sede

Venerdì 28 giugno, le casse e lo sportello Cup dell’ospedale di Borgo Roma chiuderanno alle ore 14 anziché alle 18. La chiusura anticipata consentirà lo spostamento dalla attuale sede a quella nuova, dove riprenderanno regolarmente i servizi di prenotazione e ritiro referti lunedì 1 luglio. Il Cup telefonico non subirà alcuna variazione, le prenotazioni via telefono saranno effettuate come al solito.

NUOVI SPORTELLI MULTIFUNZIONE - La nuova collocazione del Cup, Casse e ritiro referti si troverà nella palazzina di ingresso al Policlinico, con accesso direttamente da piazzale Scuro. Il trasloco dalla attuale sede alla Piastra odontoiatrica, vicina al Pronto soccorso, è stato realizzato per agevolare l’utenza che così non deve più entrare in ospedale. Lunedì 01 luglio l’attività degli sportelli multifunzione riprenderà, come di consueto, dalle ore 7.30 alle ore 17.45 nella nuova sede.