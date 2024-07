Collaborazione tra Magalini e università, specializzandi in ortopedia

È da poco iniziata la collaborazione fra il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Magalini, diretta dal dottor Paolo Savonitto, e la scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell'università di Verona, diretta dal professor Bruno Magnan. Sono infatti arrivati i primi due specializzandi che svolgeranno un semestre di formazione nell'ospedale di Villafranca.

Questa collaborazione permetterà ai giovani medici in formazione di conoscere altre realtà lavorative e organizzative, nelle quali potersi inserire secondo le proprie capacità, sempre in affiancamento a tutor più esperti. «Il percorso formativo del medico specializzando - ha spiegato Savonitto - prevede una progressiva assunzione di competenze e di responsabilità che si inserisce pienamente nella organizzazione e negli spazi clinico-assistenziali offerti da un ospedale come il Magalini, molto vicino alla popolazione e al territorio. L'inserimento nelle attività quotidiane di reparto, di sala gessi e di sala operatoria costituiscono un rapido e qualificato accrescimento professionale. Allo stesso tempo, lo scambio culturale e scientifico con l'università di Verona arricchirà anche la struttura ospedaliera stessa e i suoi professionisti. I giovani infatti sono un continuo stimolo alle novità e alla curiosità, connotati peculiari di ogni ambito scientifico».

«Con l'inserimento della struttura ospedaliera di Villafranca nella rete formativa della scuola di specializzazione dell'università di Verona si completa la collaborazione tra l'Ulss 9 Scaligera e l'ateneo, affiancandosi all'ospedale di San Bonifacio, da anni all’interno della nostra scuola - ha aggiunto Magnan - Sono reciproche le opportunità che potranno svilupparsi con la frequenza a rotazione a Villafranca dei nostri medici in formazione specialistica che potrà sia apportare esperienze diverse e peculiari a questi ultimi, sia stimolare attività cliniche e scientifiche qualificate nella struttura territoriale».

L'ortopedia di Villafranca garantisce elevati standard in elezione negli interventi ortopedici maggiori che spaziano dalla chirurgia protesica dell'anca alla protesica di ginocchio, dalla chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio alla chirurgia della mano e del piede. Nel reparto viene quotidianamente gestito il trauma pediatrico e la collaborazione con il reparto di pediatria e il servizio di radiologia assicura anche lo screening pediatrico. In ambito traumatologico viene garantito un trattamento di eccellenza per tutti i traumi che non richiedano la centralizzazione in ospedali hub. La presenza costante in reparto di professionisti quali ortogeriatra, fisioterapista e fisiatra riduce i tempi di allettamento del paziente fragile e permette un trasferimento rapido nei numerosi reparti di riabilitazione intensiva-estensiva presenti sul territorio. Nel reparto, inoltre, viene gestito settimanalmente un ambulatorio che si occupa di osteoporosi.