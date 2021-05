Rinnovata la concessione degli orti per gli anziani di piazza Penne Mozze

L’attività di coltivazione, piantumazione e raccolta di ortaggi dell’associazione Pensionati Ortolani di Poiano continua. Il Comune ha rinnovato, con un canone agevolato di 440 euro l’anno, la concessione quinquennale di una porzione di terreno comunale, di circa 1.300 metri quadri, in piazza Penne Mozze.

Un prezzo agevolato, disposto su proposta dell’assessore al Patrimonio Andrea Bassi, corrisposto dal Comune per venire incontro all’associazione, che sul territorio svolge la propria attività sociale senza scopo di lucro. L’area, suddivisa in cinque lotti, è infatti utilizzata dai soci dell’associazione, anziani pensionati, per la sola attività di coltivazione, piantumazione e raccolta di ortaggi.

Per questo, i 440 euro annui sono stati determinati dal Comune con l'abbattimento del 70% del canone di mercato, pari a 1.101 euro. «Una scelta che va incontro alle necessità di una associazione che nell’area svolge da diversi anni la sua attività di ‘Orti per anziani’ – sottolinea l’assessore Bassi –. Per ulteriori cinque anni, al costo annuo di 440 euro, i soci potranno quindi continuare ad usufruire del terreno per la coltivazione di ortaggi. Un bell'esempio di come l'utilizzo sociale del patrimonio pubblico rappresenti una buona pratica sia in termini di aggregazione fra le persone sia di legame diretto fra l'ente e i suoi cittadini».