Oro e record del mondo per la 4X100 stile libero. Zaia: «Lo sport veneto è di nuovo in testa»

«Lo sport veneto è di nuovo in testa, grazie alla straordinaria impresa dei nostri corregionali Thomas Ceccon e Paolo Conte Bonin che, con i bravissimi Alessandro Miressi e Leonardo Deplano, hanno stravinto l’oro nei 4X100 SL in vasca corta ai Mondiali in corso a Melbourne, con il prestigioso corollario del nuovo record del Mondo».

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, plaude all’impresa della staffetta italiana ai Mondiali in vasca corta.

«Gli sportivi veneti festeggiano in particolare i nostri de atleti Ceccon e Conte Bonin, che continuano a tenere altissimo il rango della scuola natatoria veneta in Italia e nel mondo. Ho visitato da pochi giorni il centro Federale di Verona: davvero un’eccellenza dove, oltre agli atleti, anche gli allenatori, i medici, i tecnici esprimono valori e competenze che ci permettono da anni di poter festeggiare risultati di primissimo piano nelle più importanti competizioni internazionali».