Origine dei cognomi veronesi: i Cordioli

Il cognome Cordioli è presente in quasi tutta Italia, ma la più alta concentrazione si registra sicuramente nella provincia di Verona. Specialmente nel villafranchese, dove Cordioli è il cognome più noto.

L’origine

Cordioli deriva dal soprannome Cordiol, ovvero l’abbreviazione di corda. Dovrebbe infatti derivare da un soprannome legato al mestiere di produttore o venditore di corde. È possibile che anticamente ci fosse qualcuno che si chiamasse Corda e suo figlio fosse quindi Cordiol, il giovane Corda. Questo soprannome si è poi sedimentato nel tempo, rimanendo come cognome. Particolare il fatto che il diminutivo abbia come suffisso -iol e non il più comune -ino. Pare che questa forma sia di origine mantovana.

Dati

Il cognome Cordioli è:

144° nella regione Veneto

5° nella provincia di Verona

1° nel comune di Villafranca di Verona (VR)

Curiosità

C’é chi narra che i Cordioli, fossero dei nomadi di origine slava che si accamparono a Villafranca, all’epoca zona franca dal Dazio. Soprannominati appunto “ cordioi” , perché indossavano calzature povere, con lacci particolari, diversi da quelli di uso comune.