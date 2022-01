Insulti dai no vax contro i giornalisti, l'Ordine del Veneto: «Continueremo a difendere la libertà di stampa»

«Gli insulti ai giornalisti e all’Ordine dei Giornalisti, definito "organi di fascisti" e gli attacchi a sindaci e prefetti, pronunciate durante una manifestazione no-vax, meritano una forte presa di posizione da parte di tutta la società civile». Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto Giuliano Gargano commenta così quanto accaduto ieri a Padova.

«Il ruolo dei giornalisti durante la pandemia è stato fondamentale per raccontare e spiegare una situazione inedita, per informare i cittadini, dando voce e spazio a tutti, cosa che certamente non succedeva durante il fascismo. Queste espressioni non ci spaventano: continueremo a difendere la libertà di stampa, il diritto all’informazione e la dignità dei giornalisti». All'Ordine dei Giornalisti del Veneto e a tutti i colleghi è giunto subito un messaggio di solidarietà e vicinanza dal presidente del CNOG Carlo Bartoli.