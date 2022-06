Ordine degli agronomi e forestali di Verona: «Attenzione alle zecche in prati e boschi»

È allerta zecche nei boschi e nelle colline veronesi. «Già prima dell’inizio dell’estate - ha precisato Francesco Segneghi, vicepresidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Verona - ci sono pervenute diverse segnalazioni di un'anomala infestazione di zecche che sta interessando le aree boscate e prative delle colline e delle montagne veronesi. Tale infestazione trova tra le cause principali un inverno mite e un’ondata di caldo che perdura dal mese di maggio. Diversi colleghi agronomi e forestali, che svolgono anche l’attività di guida escursionistica, hanno segnalato all’Ordine la presenza di escursionisti non informati, nonostante l'allarme lanciato dall’Ulss 9 Scaligera, in merito al problema delle zecche e possono essere quindi vittime inconsapevoli di questi artropodi. Si ricorda che le zecche al momento della puntura iniettano una sostanza anestetica e quindi non è possibile accorgersi dell’attacco».

Segneghi ha aggiunto che, se si individua sulla pelle una zecca, va rimossa prontamente per diminuire le probabilità di contrarre un'infezione. La zecca deve essere afferrata con una pinzetta a punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di rotazione. Attualmente si possono trovare in commercio degli specifici estrattori che permettono di rimuovere la zecca con un movimento rotatorio. Il consiglio è anche quello di proteggere con gli appositi prodotti i propri animali da compagnia che possono prendere le zecche e trasmetterle alle persone.

Le regole base per fare le escursioni sono: