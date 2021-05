(Foto generica di repertorio)

Nuova ordinanza di Zaia: «In spiaggia, per ogni ombrellone 12 mq di spazio»

Il provvedimento aggiorna le linea guida per i gestori di stabilimenti balneari. I Comuni potranno concedere deroghe in zone soggette a particolare erosione, ma i metri quadrati non potranno essere inferiori a 10,5