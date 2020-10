Didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori, l'ordinanza di Zaia

È stata firmata oggi, 26 ottobre, e i suoi contenuti principali sono stati anticipati dal presidente Luca Zaia prima della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Veneto. È l'ordinanza regionale numero 145, con cui s'introduce la didattica a distanza a rotazione per il 75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

«Noi abbiamo circa 707mila studenti che entrano in tutte le scuole - ha spiegato Zaia - Ma questo provvedimento riguarda solo quelli delle scuole superiori, che sono circa 200mila ragazzi. Nell'ordinanza abbiamo inserito la raccomandazione di applicare la didattica in presenza soprattutto per le classi prime ed ho voluto inserire anche la garanzia della didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata, mentre chiediamo di favorire percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi».

