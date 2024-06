Nuove corse serali e collegamenti con il lago, ecco l'orario estivo di Atv

Una nuova rete di linee serali per gli autobus di Atv. È questa la principale novità del servizio estivo di trasporto pubblico locale, i cui orari entreranno in vigore lunedì prossimo, 10 giugno. Dalla prossima settimana, dunque, cambiano le corse nel Veronese. Rispetto all'estate scorsa vengono sostanzialmente riconfermati i collegamenti in città e provincia. E diventano operativi i servizi di trasporto turistici.

SERVIZIO URBANO DI ATV A VERONA - CLICCA QUI PER SCARICARE GLI ORARI ESTIVI

Gli autobus in città manterranno fino al 30 giugno la frequenza invernale delle linee, tranne le corse scolastiche. L'orario sarà però differenziato nei giorni tra il sabato e i giorni dal lunedì al venerdì e le corse saranno intensificate nelle ore di punta. L'orario estivo entrerà dunque in vigore nella sua struttura classica da luglio.

La novità è che da lunedì sarà operativo il nuovo servizio serale, che vede l'istituzione delle linee 80 armonizzate con il servizio di Scipione, che raggiungerà la sua completa estensione andando a coprire tutti i quartieri più esterni. Le linee serali avranno una frequenza di 20 minuti nei tratti centrali e di 40 minuti nei tratti più periferici, mentre Scipione sarà disponibile su prenotazione a San Massimo, Chievo, Borgo Roma, San Michele, Porto San Pancrazio e nelle frazioni di Quinto, Marzana, Parona, San Massimo, Borgo Roma, Sacra Famiglia e Cadidavid. Gli utilizzatori del bus a chiamata, prenotando la propria corsa dall'app, potranno spostarsi all'interno della stessa zona o da questa potranno raggiungere le aree del centro città. Ed è possibile utilizzare Scipione in modo integrato alla rete delle linee a frequenza.

Infine, da lunedì, sarà riattivata anche la linea 77, ovvero la navetta che fa la spola tra il Parcheggio Centro e Piazza Bra.

SERVIZIO EXTRAURBANO DI ATV - CLICCA QUI PER SCARICARE GLI ORARI ESTIVI

Viene confermata anche per il 2024 l'intera struttura dei servizi autobus nel bacino del Lago di Garda. La copertura capillare del Benaco, da Riva del Garda fino a San Benedetto di Lugana, è garantita tutti i giorni (festivi compresi) con servizi operativi fino all'una di notte.

Corse ogni ora sono attive da Riva a Malcesine (con la linea 484) e ogni mezz'ora nel tratto compreso tra Malcesine e Peschiera (con le linee 164, 483 e 484) che coprono tutte le località della sponda veronese, Gardaland compresa. Inoltre, sono previste due corse ogni ora tra Garda e Verona e viceversa. Tale collegamento viene effettuato grazie a una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Peschiera-Verona con la linea 164 e una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Verona, dove è attivo il servizio "rapido" (linea 185 con fermate solo a Verona, Lazise, Cisano, Bardolino, Garda), e uno locale (linea 163) che copre tutte le fermate lungo il tragitto.

Sempre molto apprezzato è il collegamento tra l'aeroporto Catullo ed il Lago di Garda, effettuato dalla linea 482 che transita anche a Villafranca e Valeggio.

Altra area turistica di grande richiamo è il Monte Baldo, sui due versanti di San Zeno-Prada e Ferrara-Spiazzi, entrambi collegati dai bus Atv. La linea 470, partendo da Garda e Costermano, permette di raggiungere le località di San Zeno, Lumini e Prada con 6 corse al giorno, tutte dotate del carrello portabiciclette del servizio BusWalk&Bike. Tutte le corse della 470 arrivano a Prada, così da consentire agli escursionisti di raggiungere in bus la stazione di partenza della seggiovia Prada-Costabella.

Sull'altro versante del Baldo la meta del Santuario di Madonna della Corona sarà raggiungibile da Garda grazie alla linea 476. A Spiazzi, il bus navetta collega il Santuario ogni 15 minuti nei giorni festivi e ogni 30 minuti nei giorni feriali.

Confermata anche per l'estate 2024 la linea turistica Lago di Garda - Venezia, con partenze nei giorni di martedì e giovedì. E viene riproposto anche il servizio post-Opera tra l'Arena di Verona e il Lago di Garda, in partenza da Piazza Bra mezz'ora dopo il termine dello spettacolo.