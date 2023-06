Collegamenti capillari con il Lago di Garda e le altre novità dell'orario estivo di Atv

Da lunedì prossimo, 12 giugno, entrano in vigore gli orari estivi del servizio urbano ed extraurbano di Atv.

SCARICA QUI GLI ORARI ESTIVI DEL SERVIZIO URBANO DI ATV

Per quanto riguarda la rete urbana di Verona, fino al 3 luglio sarà mantenuta la frequenza "invernale" delle linee, escluse ovviamente le corse scolastiche. Gli orari nelle giornate tra lunedì e venerdì saranno differenziati da quelli del sabato e nelle ore di punta il trasporto pubblico sarà intensificato. Il livello di servizio sarà quindi maggiore per offrire una valida alternativa al mezzo privato, aiutando così a decongestionare il traffico appesantito dai cantieri.

Dal 3 luglio poi entrerà in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, dal lunedì al sabato. Tra le variazioni da segnalare, va evidenziato che a partire dal 3 luglio le corse della linea 11 che provengono da Bussolengo saranno prolungate fino alla stazione di Porta Vescovo, la quale continuerà ad essere servita anche dalla linea 30. Fino al 2 luglio sarà mantenuto inoltre il collegamento con la casa circondariale di Montorio effettuato dalla linea 13. Prolungamento di percorso anche per la linea 70, il cui capolinea di Via Sommavalle viene spostato alle Torricelle. Da ricordare infine una modifica al percorso della linea 12 che, a causa dei lavori della Tav al sottopasso di Via Bernini Buri, per collegare la località Molini effettuerà una deviazione sulla tangenziale e su Via Unità d'Italia per tutto il periodo estivo.

SCARICA QUI GLI ORARI ESTIVI DEL SERVIZIO EXTRAURBANO DI ATV

In ambito extraurbano, da registrare l'inserimento di due nuove corse al mattino e mezzogiorno sulla linea 351 tra Cologna Veneta e Legnago e la modifica degli orari della linea 144, le cui partenze vengono uniformate a quelle invernali, così da evitare ai tanti pendolari che utilizzano il servizio possibili disagi dovuti a spostamenti di orario. Integrazioni di orario riguardano poi le linee 102 e 173, con partenze e arrivi armonizzati in modo da attuare un collegamento tra Bussolengo e Cavaion.

Confermata anche per il 2023 l'intera struttura dei servizi bus nel bacino del Lago di Garda, che prevede la copertura capillare di tutta la litoranea veronese tutti i giorni con servizi operativi fino all'una di notte.

Corse ogni ora sono attive da Riva a Malcesine (con la linea 484) e ogni mezz'ora nel tratto compreso tra Malcesine e Peschiera (con le linee 164, 483 e 484) che coprono tutte le località della sponda veronese, Gardaland compresa. Inoltre sono previste due corse ogni ora tra Garda e Verona e viceversa. Tale collegamento viene effettuato grazie a una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Peschiera-Verona via aeroporto Catullo, con la linea 164 e una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Verona, dove è attivo il servizio "rapido" (linea 185 con fermate solo a Verona, Lazise, Cisano, Bardolino, Garda), e uno locale (linea 163) che copre tutte le fermate lungo il tragitto.

Una novità significativa di quest'anno riguarda la linea 483 San Benedetto-Malcesine: proseguiranno infatti per Malcesine anche le corse che l'anno scorso fermavano a Garda, garantendo così un servizio con cadenza oraria dalle 8 fin oltre la mezzanotte. Sempre molto apprezzato è il collegamento tra l'aeroporto ed il Lago di Garda, effettuato dalla linea 482 che transita anche per Villafranca e Valeggio, mettendo così in contatto con il Benaco anche l'importante bacino Villafranchese.

Altra area turistica di grande richiamo è quella del Monte Baldo, sui due versanti di San Zeno-Prada e Ferrara-Spiazzi, entrambi ben collegati dai bus Atv. La linea 470 in particolare, partendo da Garda e Costermano, permette di raggiungere le località di San Zeno, Lumini e Prada con 7 corse al giorno, tutte dotate del carrello portabiciclette. La novità di quest'anno è che tutte le corse della linea 470 arriveranno fino a Prada, così da consentire agli escursionisti di giungere in bus alla stazione di partenza della rinnovata seggiovia Prada-Costabella, e da qui salire ai rifugi del Monte Baldo. Sull'altro versante del Monte Baldo la meta frequentatissima del Santuario di Madonna della Corona sarà sempre raggiungibile da Garda grazie alla linea 476 + bus navetta da Spiazzi al Santuario ogni 15 minuti nei giorni festivi e ogni 30 minuti nei giorni feriali.

Confermata infine anche per l'estate 2023 la linea turistica Lago di Garda - Venezia, con partenze nei giorni di martedì e giovedì. E viene riproposto anche il servizio post-Opera Arena di Verona-Lago di Garda, in partenza da Piazza Bra mezz'ora dopo il termine dello spettacolo che, grazie alla collaborazione con l'Associazione Albergatori di Garda, permette agli spettatori dell'Arena di ritornare comodamente alle località di soggiorno comprese tra Peschiera a Malcesine.