Corse sempre più frequenti, entra in vigore l'orario estivo di Navigazione Lago di Garda: tutte le novità

Sabato 18 maggio entrerà in vigore il nuovo orario estivo della Navigazione Lago di Garda, con orari e corse più frequenti, e che sarà in vigore fino a domenica 6 ottobre 2024. Sarà possibile usufruire di collegamenti longitudinali giornalieri fra Desenzano-Peschiera-Riva e numerosi battelli assicureranno una rete capillare di collegamenti circolari tra tutte le principali località turistiche del lago.

In base a quanto è stato comunicato, verrà inoltre anche intensificato l’orario con maggiori corse per ridurre il traffico automobilistico su strade e gardesana sia occidentale che orientale. Confermati i collegamenti del traghetto tra la sponda bresciana e quella veronese (Maderno – Torri) e tra la sponda orientale di Limone e la sponda est di Malcesine.

Le corse Traghetto Limone – Malcesine saranno garantite tutti i sabati, tutte le domeniche, i festivi, e tutti i giorni dal 15 al 18 agosto 2024, assicurando il trasporto di veicoli e viaggiatori anche nell’alto Lago. Per le corse rapide saranno impiegati aliscafi e catamarani che permetteranno gli spostamenti veloci tra le diverse località.

«Dopo la positiva ripresa dell’orario Primaverile, anticipiamo tutti i nostri servizi con una fitta rete di collegamenti e iniziative al servizio del territorio», ha spiegato il direttore di esercizio Giuseppe Mafale.

La novità 2024

Opportunità inedita sarà rappresentata dal nuovo scalo di Tignale, secondo gli accordi intercorsi con l’amministrazione comunale. Proseguirà inoltre per tutto il 2024 l'iniziativa "Conosci il tuo lago", sottoscritta da tutte le amministrazioni comunali dei paesi che si affacciano sul lago di Garda e che prevede riduzioni tariffarie, fino al 20% sulla tratta più lunga, per tutti i residenti dei Comuni gardesani, quale stimolo a conoscere meglio e a valorizzare il proprio territorio. Per conoscere tutti gli orari e acquistare i biglietti è possibile riferirsi al sito: www.navigazionelaghi.it.