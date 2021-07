L'Ulss 9 Scaligera annuncia l'orario continuato, 7 giorni su 7, per il centro tamponi in Fiera a Verona

Dopo l'aumento dei contagi da Covid-19 registrato nell'ultimo periodo in Veneto, e specialmente nella provincia di Verona, è arrivara la comunicazione dell'Ulss 9 Scaligera, la quale ha annunciato che a partire da domenica 25 luglio il centro tamponi di Verona situato in Fiera (Padiglione 10 Ingresso E) farà orario continuato per tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle ore 19.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, è stato comunicato invece che gli spostamenti della seconda dose possono essere richiesti sul Portale Regionale da tutte le persone che hanno ricevuto la prima fino al 19 luglio.

Per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ma non residenti nel territorio dell’Ulss 9 è a disposizione il numero verde regionale 800 46 23 40 dove poter ricevere informazioni.