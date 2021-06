Ritorno alla normalità per i musei civici di Verona: nel weekend è scattato l'orario ampliato

A partire dal fine settimana appena trascorso, si è ritornati a respirare un'aria di normalità nei musei civici di Verona. Da venerdì 11 giugno infatti è scattato l'orario ampliato di apertura al Museo degli Affreschi, alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, al Museo di Castelvecchio, al Museo di Storia Naturale e al Museo Archeologico. 8 ore al giorno dunque per visitarli, dalle ore 10 alle ore 18, da martedì a domenica, con la chiusura delle biglietterie fissata per le 17.30.

Fino a prima, dalla ripresa dello scorso 26 aprile, dopo quasi un mese e mezzo dall’ultima chiusura a causa delle disposizioni per la pandemia, i musei avevano infatti effettuato un’apertura ad orario parziale, con il solo ingresso pomeridiano, dalle ore 12 alle 19.

Per la Casa di Giulietta e l'anfiteatro Arena, invece, nessun cambiamento, rimane in vigore l'orario di apertura più esteso, dalle 9 alle 19, con chiusura della biglietteria alle 18.30.

Principali esposizione in programmazione

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, sabato è stata aperta al pubblico della mostra “Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona”. Inoltre, proseguono alla Gam le esposizioni: “Incanto e visione: verso la modernità”, nuovo allestimento della collezione permanente; “La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni”; “Contemporaneo NON-STOP il respiro della natura”.

Al museo di Castelvecchio, invece, prosegue l’esposizione “Dante negli archivi. L'Inferno di Mazur”.

«In questa nuova fase di ripartenza – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Briani – si punta a garantire, a cittadini e turisti, il più ampio accesso possibile alle collezioni naturalistiche, archeologiche ed artistiche dei Musei civici. Per questo è stato ampliato l’orario di apertura, organizzato su una fascia di 8 ore, in cui tutti i luoghi della cultura a gestione pubblica risultino contemporaneamente aperti al pubblico. Tanti gli appuntamenti in programmazione, con esposizioni importanti, come l’ultima mostra realizzata alla Gam in onore del Sommo Poeta e accessibile al pubblico da domani».