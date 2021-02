Apertura straordinaria della Ztl di Verona: Sboarina proroga l'ordinanza

Il sindaco ha firmato l'ordinanza relativa ai nuovi orari di apertura della Zona a Traffico Limitato, che saranno in vigore fino al 15 febbraio, data di scadenza del Dpcm attualmente in vigore

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha firmato l'ordinanza relativa ai nuovi orari di apertura della Zona a Traffico Limitato, che saranno in vigore da martedì 9 febbraio fino a lunedì 15, data di scadenza dell'ultimo Dpcm.

Per i giorni feriali viene confermata l'apertura straordinaria di adesso dalle 10 alle 22, che allarga l’orario di ingresso alla Ztl per consentire ai cittadini di poter recarsi ai negozi e ai bar e ristoranti del centro. E, quindi, agevolare sia i veronesi che le attività commerciali nel particolare contesto storico dell’emergenza sanitaria che prevede l'asporto.

Nelle giornate di sabato e domenica, la Ztl sarà invece aperta dalle 10 alle 15, con le telecamere per l'accesso al centro storico che resteranno attive nel pomeriggio per evitare assembramenti. Tuttavia, rispetto al tradizionale orario della Ztl, che al sabato e festivi è aperta fino alle 13.30, il nuovo provvedimento ne allunga la finestra fino alle 15 per consentire ai veronesi di recarsi a pranzo nei locali del centro e agevolare nel contempo ristoratori e attività commerciali.