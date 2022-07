Ripristinati gli orari della Ztl di Verona e il divieto di sosta in piazzetta Pescheria

Il Comune di Verona informa che sono stati ripristinati gli orari di accesso alla Ztl con il ritorno dell’ingresso mattutino dalle 10 alle 13.30 e il divieto diaccesso in piazzetta Pescheria.

ZTL E SOSTA RESIDENTI IN CENTRO STORICO - L’apertura dei varchi torna ad essere dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, mentre il sabato e i festivi dalle 10 alle 13.30.

Circolano liberamente bici, ciclomotori e motocicli, clienti degli alberghi in ZTL (previa comunicazione targa all'albergatore), altre categorie di veicoli per i quali non è necessario un permesso ZTL e veicoli degli invalidi muniti del contrassegno (city pass).

PIAZZETTA PESCHERIA - L’accesso a piazzetta Pescheria torna ad essere vietato dalle 8 alle 19 di tutti i giorni agli autoveicoli, ai motoveicoli a tre ruote ed ai quadricicli, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dimoranti, dei titolari di attività e dei fornitori di queste ultime.

Ripristinato anche il divieto di sosta permanente dalle 00 alle 24 di tutti i giorni. Il parcheggio è consentito dalle 19 alle 9 di tutti i giorni, all’interno degli spazi segnati, solamente ai possessori di permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”.