L'aggiornamento degli orari di accesso ai punti vaccinali Covid negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma 

Dal 2 aprile 2022 cessano le vaccinazioni nelle due sedi ospedaliere di Borgo Trento e Borgo Roma a Verona. Lo rende noto l'azienda ospedaliera universitaria integrata. L'orario di apertura del punto vaccinale dell’ospedale Borgo Roma dal 28 marzo fino all'1 aprile 2022 è il seguente: dalle ore 8.30 alle 13.30.

All’ospedale della donna e del bambino sarà possibile accedere al punto vaccinale nei seguenti giorni ed orari:

mercoledì 23 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30.

sabato 26 marzo dalle ore 8.30 alle 19.30.

L'Aoui Verona fa sapere che non saranno più consentiti accessi diretti per l’effettuazione di prime dosi. La prenotazione è possibile attraverso il link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9.