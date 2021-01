Gardesana chiusa, gli orari e le tariffe dei traghetti tra Riva e Malcesine

La Gardesana è ancora chiusa al confine tra le province di Verona e Trento a causa della frana avvenuta all'altezza della località di Tempesta il 2 gennaio scorso. Sono in corso le operazioni per la riapertura della strada, ma nel frattempo rimangono attivi i traghetti straordinari che permettono il trasporto di veicoli e passeggeri tra Malcesine e Riva del Garda.

Da domani, 13 gennaio, e fino alla riapertura della strada saranno in vigore questi orari e queste tariffe per un servizio che propone dal lunedì al sabato 8 corse di andata e ritorno, mentre la domenica le corse sono 6, sempre di andata e ritorno. Resta sempre valida la gratuità del viaggio via lago per i possessori di biglietti o di un abbonamento Atv.

