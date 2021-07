Orari Ztl e sosta in piazzetta Pescheria a Verona: il sindaco Sboarina proroga le ordinanze

Prorogate fino al 31 agosto le ordinanze per gli orari di accesso alla Ztl e per la sosta in piazzetta Pescheria. Il sindaco Federico Sboarina ha firmato una nuova ordinanza di proroga dei due provvedimenti con nuova decorrenza a partire da domani, sabato 31 luglio.

Ztl

Dal 31 luglio fino al 31 agosto il transito sarà consentito alle sole autovetture, in tutti i giorni feriali della settimana dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 18, mentre nei giorni di sabato e festivi l’orario sarà dalle 10 alle 14.30. Rimangono invece in corso tutti i provvedimenti viabilistici inerenti le altre categorie di veicoli. Ai titolari di permesso di transito e sosta valevole per la Zona Verde, sarà consentito anche sostare sugli stalli di sosta blu e/o giallo-blu a pagamento in cui è applicata la tariffazione della sosta.

Piazzetta Pescheria

Resta revocato temporaneamente il divieto di transito in via Pescheria Vecchia, via Al Cristo e piazzetta Pescheria, nella quale il divieto di sosta sarà permanente tutti i giorni dalle 00 alle 24 con facoltà di rimozione. Sono esclusi dal divieto i veicoli dotati di contrassegno di tipo “a”, “b” ed ”e” all’interno degli spazi segnati.