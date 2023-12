Natale e vigilia 2023: le funzioni celebrate dal vescovo di Verona e le altre messe in città

Si avvicina un appuntamento atteso da migliaia di persone a Verona. Per agevolare l’ingresso in centro e partecipare alle funzioni religiose, i varchi di accesso alla Ztl saranno aperti dalle ore 13.30 di domenica 24 e fino alle ore 10 di mercoledì 27 dicembre. Vediamo ora nel dettaglio gli orari delle principali funzioni religiose in città durante il giorno della vigilia, quello di Natale e non solo.

Le messe del vescovo di Verona presso il duomo

Domenica 24 dicembre

ore 21.15 - Veglia dell’attesa

ore 22 - S. Messa della notte

Lunedì 25 dicembre

ore 11 - Messa Pontificale del giorno di Natale

Domenica 31 dicembre

ore 16 - S. Messa di ringraziamento a conclusione dell’anno civile con il canto del Te Deum

Lunedì 1 gennaio

ore 18.30 - Messa Pontificale nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio e Giornata mondiale della pace

Sabato 6 gennaio

ore 11 - S. Messa al mattino nella solennità dell’Epifania

ore 16 - S. Messa dell’ Epifania dei popoli - trasmessa in diretta su Telepace

Parroccchia di San Zeno

Domenica 24 dicembre

Il sogno di Franceso: Il Presepio Vivente creato e narrato da Tiziana, cantastorie friulana, alle ore 15

La Santa Messa nella Notte di Natale animata dal coro della Basilica si terrà alle ore 22, preceduta alle 21.30 da una breve veglia di preghiera.

Lunedì 25 dicembre

Sante Messe alle ore 8, 10 (con il Coro di San Zeno) e 11.30

Martedì 26 dicembre (Festa di S. Stefano)

Sante Messe alle ore 8 e 18.30

Domenica 31 dicembre (Festa della Santa Famiglia)

Sante Messe in Basilica alle ore 8, 10 e 11.30

Santa Messa in Basilica alle 18.30 con canto del Te Deum

Lunedì 1 gennaio 2024 (Capodanno)

Orario festivo regolare (Sante Messe in Basilica alle ore 8, 10 e 11.30)

Sabato 6 gennaio (Epifania del Signore)

Sante Messe alle ore 8, 10 (con il Coro di San Zeno), 11.30 e 18.30

Concerto dell’Epifania alle ore 20:30 in Basilica inferiore

Domenica 7 gennaio (Festa del Battesimo del Signore):

Sante Messe alle ore 8, 10 e 11.30

Parrocchia di San Massimo all'Adige

Veglia e Sante Messe di Natale

Veglia preparata dai giovani alle ore 21.30

Messa della Notte di Natale ore 22.30

Messe del giorno di Natale: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18

Santo Stefano (domenica 26 dicembre)

Messe alle ore 7.30, 9, 10.15. 11.30, 18.

Le altre funzioni religiose a Natale