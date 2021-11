A Borgo Trento si amplia l'attività vaccinale anti-Covid con nuovi orari

Da oggi, 29 novembre, il centro vaccinale anti-Covid dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona sarà attivo con nuovi orari. Il centro vaccinale che si trova secondo piano del geriatrico di Borgo Trento sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 9 alle 15.30. Resterà invece chiuso per la festività dell'Immacolata il prossimo 8 dicembre.

Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale, L'Aoui invita a rispettare l'orario di prenotazione e a presentarsi in sede con non più di 10 minuti di anticipo. Il giorno della vaccinazione è fondamentale presentarsi con la modulistica compilata, disponibile al link indicato nella mail di conferma della prenotazione.

Anche ad eventuali accompagnatori di vaccinandi maggiorenni sarà chiesto all'ingresso di esibire il Green Pass.

E per ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid devono essere passati almeno 150 giorni dall'esecuzione della seconda dose.

La prenotazione del vaccino contro il coronavirus è sempre disponibile sulla piattaforma regionale raggiungibile anche cliccando qui.