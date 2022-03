Torna l'ora legale in Italia: quando bisogna spostare le lancette dell'orologio

Torna l'ora legale anche in Italia. Questa notte, tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, bisognerà spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora, tra le ore due e le tre. Si dormirà pertanto un'ora in meno, ma in compenso avremo un'ora di luce naturale in più per diversi mesi, esattamente fino a domenica 30 ottobre 2022, quando avverrà il ritorno dell'ora solare.

Naturalmente, per molti dispositivi elettronici quali i computer, oppure tablet e smartphone, l'aggiornamento avverrà in modo del tutto autonomo ed automatico. Al contrario, bisogna invece ricordarsi di spostare manualmente le lancette dell'orologio nel caso di tutti gli altri dispositivi che non siano così tecnologici.

L'Italia, l'ora legale ed i risparmi energetici

Nel corso dei sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale, secondo le stime di Terna, ovvero la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, è previsto che l’Italia arrivi a risparmiare oltre 190 milioni di euro. Tutto questo grazie a un minor consumo di energia elettrica che sarebbe di circa 420 milioni di kilowattora e che, inoltre, dovrebbe consentire di apportare un importante beneficio ambientale. Si calcola infatti che, sempre grazie all'ora legale, si riducano di circa 200mila tonnellate le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

I mesi che dovrebbero segnare il maggior risparmio energetico stimato da Terna sono quelli di aprile ed ottobre. Spostando in avanti le lancette di un’ora, infatti, si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Nei mesi estivi l’effetto "ritardo" nell’accensione delle lampadine si colloca invece nelle ore serali, quando le attività lavorative sono per lo più terminate e si dovrebbero registrare pertanto valori meno evidenti in termini di risparmio elettrico.