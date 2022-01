Open Day vaccinali per bimbi da 5 a 11 anni, sedi e orari nel Veronese

Il presidente della Regione Veneto li trova più pratici rispetto alle vaccinazioni anti-Covid all'interno delle scuole e così ha annunciato di volerli ripetere anche per il fine settimana in arrivo. Sono gli Open Day vaccinali dedicati alla fascia di età 5-11 anni. Domani e domenica, 15 e 16 gennaio, i genitori potranno portare i loro bimbi a vaccinarsi contro il coronavirus anche senza prenotazione.

La direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha scelto come sede dedicata a questi due Open Day il padiglione 30 dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, al secondo piano. L’orario di apertura è dalle 8.30 alle 19.30.

Aoui invita i cittadini a presentarsi con la modulistica (scaricabile qui) già compilata per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale. Non è necessaria la presenza di entrambi i genitori al momento della vaccinazione se la scheda anamnestica è firmata da tutti e due oppure se il genitore presente compila il modulo di assenza per il secondo genitore.

L'accesso non è consentito a bambini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.

L'Ulss 9 Scaligera ha invece organizzato gli Open Day sempre per sabato e domenica a Legnago e San Bonifacio dalle 14.30 alle 19 e a Valeggio dalle 9.30 alle 19.