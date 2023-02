Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, tre veronesi insigniti da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

E la cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà in Quirinale il 24 marzo 2023 alle 11.30.

Tra i trenta "eroi della quotidianità" insigniti dal presidente della Repubblica non mancano i veneti e i veronesi.

A 24 anni, infatti, sarà Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Carlotta Mancini «per il suo impegno nel divulgare nelle scuole messaggi per garantire la sicurezza stradale». Carlotta e la sorella gemella Costanza avevano 17 anni quando la vettura su cui viaggiavano finì fuori strada. Nell'incidente Costanza perse la vita. Da quel giorno, con il padre Giorgio, la giovane è parte di una squadra di testimoni di "Verona Strada sicura" che divulga messaggi per la sicurezza stradale nelle scuole del loro territorio con cadenza settimanale, insieme a rappresentanti delle forze di polizia ed ai familiari di vittime della strada.

È stato invece nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 56enne Matteo Marzotto «per la promozione dell'attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive». Imprenditore, dopo la perdita della sorella malata di fibrosi cistica e su iniziativa di un medico, Marzotto ha dato vita a Verona alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Una onlus che oggi presiede e che è riconosciuta come ente promotore dell'attività di ricerca scientifica. La fondazione, infatti, promuove, seleziona e finanzia progetti di studio per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati. E si avvale di una rete di circa 1.000 ricercatori sostenuta da 10mila volontari che raccolgono fondi e fanno informazione sulla malattia.

Infine, vive a Verona anche Francesca Moscardo, la 35enne nominata da Mattarella Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per l'entusiasmo e l'ironia con cui affronta i temi connessi alla sua disabilità offrendo consigli utili per la vita quotidiana». Blogger, copywriter e social media manager, Francesca Moscardo soffre di displasia diastrofica, malattia caratterizzata da un difetto di accrescimento della cartilagine che comporta una bassa statura. «La mia condizione affina enormemente il problem solving; sono abituata ad avere tutto sotto controllo - ha dichiarato - Qualsiasi cosa devo fare lo organizzo con largo anticipo. Ho pensato che raccontare come me la cavo in certe situazioni possa essere di aiuto ad altri». Così nel 2017 è nato il suo blog "Nanabianca-il mondo ad un metro di altezza" con idee e piccoli stratagemmi per affrontare la quotidianità.

Anche il veneto Rudi Zanatta è stato nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver fondato un'associazione che si impegna a realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi. E a tutti i veneti insigniti da Mattarella sono arrivate le felicitazioni del presidente della Regione Luca Zaia. «Sono veri campioni di quella grande realtà del Veneto fatta di persone che a qualunque età e professione, si impegnano seriamente a beneficio della società, consapevoli che appartenere a una comunità significa anche dedicarsi agli altri e non lasciare indietro nessuno», ha commentato Zaia.