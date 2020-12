Onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica per due donne veronesi

È stata pubblicata oggi la lista dei cittadini a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana (Omri) di questo 2020. Nell'elenco sono presenti due cittadine veronesi: l'89enne Carolina Benetti, nominata commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, e la 32enne Anna Fiscale, nominata cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

Oltre al nome degli insigniti, la lista contiene anche le motivazioni di queste benemerenze.

Anna Fiscale è la creatrice e presidente della cooperativa sociale Quid, attraverso cui riesce a dare lavoro a donne in condizione di svantaggio per la creazione di vestiti attraverso stoffe provenienti dalle rimanenze dei grandi marchi. Da oggi, Anna Fiscale è cavaliere «per il suo appassionato contributo e lo spirito di iniziativa con cui ha lavorato sulle vulnerabilità e le differenze per trasformarle in valore aggiunto sociale ed economico».

Carolina Benetti è, invece, commendatore «per la sua generosità e la totale dedizione all'integrazione e supporto di giovani con disabilità». La donna di San Giovanni Lupatoto ha infatti speso la sua vita in associazioni che si sono occupate della cura di ragazzi e ragazze con disabilità.

